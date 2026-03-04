Tarjeta Alimentar: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en marzo del 2026?

La Tarjeta Alimentar ya tiene confirmado su esquema de pago para marzo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el beneficio se acreditará junto con la prestación principal de cada titular, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El subsidio, que depende del Ministerio de Capital Humano, se otorga de manera automática mediante un cruce de datos. A continuación, todo lo que hay que saber para responder a la pregunta clave: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en marzo?

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas gestantes que perciben la asignación por embarazo.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos con menores o hijos con discapacidad a cargo, siempre que los vínculos estén correctamente registrados en Anses.

¿Cuánto se cobra en marzo de 2026?

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde mayo de 2024, ya que no se actualizan por movilidad. En marzo de 2026 los importes son:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos.

Este monto se suma al haber mensual correspondiente a cada prestación.

AUH: cuánto se cobra y cuándo

En marzo, la AUH se incrementó a $132.814 por hijo. Sin embargo, tras la retención del 20%, el pago directo es de $106.251,20 por menor. A ese importe se le adiciona la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.

Calendario de pago AUH

09/03/2026: DNI terminados en 0

10/03/2026: DNI terminados en 1

11/03/2026: DNI terminados en 2

12/03/2026: DNI terminados en 3

13/03/2026: DNI terminados en 4

16/03/2026: DNI terminados en 5

17/03/2026: DNI terminados en 6

18/03/2026: DNI terminados en 7

19/03/2026: DNI terminados en 8

20/03/2026: DNI terminados en 9

PNC para madres de siete hijos

En marzo, las titulares de esta pensión cobran un haber de $369.600,88. Además, perciben un bono de $70.000 oficializado por el Decreto 109/2026. De este modo, el ingreso total asciende a $439.600,88, al que puede sumarse la Tarjeta Alimentar si corresponde.

Calendario de pago PNC

09/03/2026: DNI terminados en 0 y 1

10/03/2026: DNI terminados en 2 y 3

11/03/2026: DNI terminados en 4 y 5

12/03/2026: DNI terminados en 6 y 7

13/03/2026: DNI terminados en 8 y 9

Asignación por embarazo

La asignación por embarazo también es de $132.814 en marzo. Luego de la retención del 20%, el pago directo queda en $106.251,20.

A esto se suma la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que este mes alcanza los $50.094.

Calendario de pago

10/03/2026: DNI terminados en 0

11/03/2026: DNI terminados en 1

12/03/2026: DNI terminados en 2

13/03/2026: DNI terminados en 3

16/03/2026: DNI terminados en 4

17/03/2026: DNI terminados en 5

18/03/2026: DNI terminados en 6

19/03/2026: DNI terminados en 7

20/03/2026: DNI terminados en 8

25/03/2026: DNI terminados en 9

¿Cómo consultar la liquidación?

Las liquidaciones estarán disponibles desde el 9 de marzo en la plataforma Mi Anses. Para ingresar se debe colocar número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se podrá verificar el detalle del monto acreditado, incluyendo la Tarjeta Alimentar y los complementos correspondientes.