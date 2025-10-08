SUAF por embargo: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

Los titulares de Asignaciones Familiares de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) perciben en octubre un aumento del 1,87%, ya que se trata de una de las prestaciones que se actualizan de manera mensual según el índice de inflación.

El incremento corresponde a la variación de precios registrada en agosto, que fue del 1,9%, aunque el cálculo se realiza con dos decimales, lo que arroja el valor exacto del 1,87%. Este mecanismo de actualización mensual busca mantener el poder adquisitivo de las asignaciones frente al avance de la inflación.

SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en octubre del 2025?

El monto de cada prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar (IGF), que se calcula sumando los ingresos de todos los integrantes. Para acceder al beneficio, ninguno de los miembros puede superar el tope individual establecido, ya que si eso ocurre, el grupo familiar queda excluido del cobro.

A continuación, los valores actualizados para octubre de 2025:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $891.041: $58.616,81

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $190.875,51

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $135.030,24

IGF desde $1.306.800,01: $85.220,90

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.213,91

Asignación por Maternidad

Sin tope de IGF. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $68.326,12

Adopción: $408.569,82

Matrimonio: $102.313,21

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $58.616,81

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72

Con este ajuste, ANSES continúa aplicando el esquema de actualización mensual automática para las Asignaciones Familiares, lo que permite que sus valores acompañen el movimiento de la inflación y mantengan su vigencia en el poder de compra de los beneficiarios.

¿Quiénes perciben SUAF por Embargo?

El SUAF por Embargo es la Asignación Familiar que perciben algunas madres que se separaron de sus parejas y a las que se les embargó la asignación.

SUAF por Embargo: ¿Quiénes lo cobran?