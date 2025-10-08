SUAF por embargo: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

Desde este mes, las Asignaciones Familiares de ANSES se actualizan con un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. El ajuste impacta en los valores que cobran los trabajadores registrados y beneficiarios de prestaciones sociales.
Los titulares de Asignaciones Familiares de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) perciben en octubre un aumento del 1,87%, ya que se trata de una de las prestaciones que se actualizan de manera mensual según el índice de inflación.
El incremento corresponde a la variación de precios registrada en agosto, que fue del 1,9%, aunque el cálculo se realiza con dos decimales, lo que arroja el valor exacto del 1,87%. Este mecanismo de actualización mensual busca mantener el poder adquisitivo de las asignaciones frente al avance de la inflación.
SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en octubre del 2025?
El monto de cada prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar (IGF), que se calcula sumando los ingresos de todos los integrantes. Para acceder al beneficio, ninguno de los miembros puede superar el tope individual establecido, ya que si eso ocurre, el grupo familiar queda excluido del cobro.
A continuación, los valores actualizados para octubre de 2025:
Asignación Familiar por Hijo
-
IGF hasta $891.041: $58.616,81
-
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14
-
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36
-
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72
Asignación por Hijo con Discapacidad
-
IGF hasta $891.041: $190.875,51
-
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $135.030,24
-
IGF desde $1.306.800,01: $85.220,90
Asignación por Cónyuge
-
IGF hasta $4.718.516: $14.213,91
Asignación por Maternidad
-
Sin tope de IGF. El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.
Asignaciones de Pago Único
-
Nacimiento: $68.326,12
-
Adopción: $408.569,82
-
Matrimonio: $102.313,21
Asignación Prenatal
-
IGF hasta $891.041: $58.616,81
-
IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14
-
IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36
-
IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72
Con este ajuste, ANSES continúa aplicando el esquema de actualización mensual automática para las Asignaciones Familiares, lo que permite que sus valores acompañen el movimiento de la inflación y mantengan su vigencia en el poder de compra de los beneficiarios.
¿Quiénes perciben SUAF por Embargo?
El SUAF por Embargo es la Asignación Familiar que perciben algunas madres que se separaron de sus parejas y a las que se les embargó la asignación.
SUAF por Embargo: ¿Quiénes lo cobran?
- Madres separadas del padre de sus hijos
- Madres cuyo padre no está presente en la vida de sus hijos
En ambos casos el padre del niño debe estar en blanco o ser monotributista.
¿Cómo se solicita un embargo de asignaciones familiares?
El trámite de Embargo de Asignaciones Familiares se debe realizar de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo. Es con el famoso formulario MADRES. Lo podés descargar desde acá.
¿Cómo se solicita el cobro de asignaciones por hijo a cargo?
- Cuando los progenitores se encuentran separados y quien cobra la Asignación Familiar no vive con los hijos
- Cuando ambos progenitores viven juntos y uno solicita el cobro de las asignaciones