SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por un hijo en enero si estás en blanco?

Con el aumento del 2,47%, los trabajadores que cobran SUAF recibirán $62.765 por hijo desde enero de 2026, mientras que la asignación por hijo con discapacidad ascenderá a $204.360.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán un aumento del 2,47% en enero de 2026. Este ajuste se aplica de manera automática bajo el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según la inflación medida por el Indec.

Aunque el Gobierno incluyó en el Proyecto de Presupuesto 2026 una propuesta para eliminar la movilidad de estas prestaciones, la iniciativa aún no fue tratada. Por lo tanto, los montos de enero se calcularon bajo la normativa vigente.

¿Cuánto cobrará un trabajador por hijo?

Con el incremento del 2,47%, la asignación por hijo del SUAF quedará en $62.765 para el primer rango de ingresos. Este es el monto que cobrarán los trabajadores registrados, monotributistas (según categoría) y titulares del fondo de desempleo que se encuentren dentro de los límites establecidos por Anses.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor se incrementará a $204.360.

Asignación por prenatal

La asignación por prenatal mantiene el mismo monto que la asignación por hijo: $62.765 desde enero.

Este beneficio corresponde a:

Trabajadoras registradas

Monotributistas

Beneficiarias del fondo de desempleo

Se paga desde la semana 12 de embarazo y requiere la presentación del certificado médico con la fecha probable de parto.

Requisitos para cobrar el SUAF

Para acceder a las asignaciones, Anses exige tener cargados y actualizados:

Documentos de identidad de todo el grupo familiar

Partidas de nacimiento

Certificado Único de Discapacidad (CUD), si corresponde

Montos de pago único del SUAF

También se actualizan los valores de las asignaciones por nacimiento y adopción:

Nacimiento: $73.159

Adopción: $437.541

Ambas deben solicitarse con turno en Anses, presentando DNI, partida de nacimiento o sentencia de adopción. El trámite puede hacerse entre los dos meses y dos años posteriores al hecho.

Asignación por matrimonio y por cónyuge

Con el aumento de enero:

Matrimonio: $109.545

Cónyuge (solo para jubilados y pensionados del SIPA): $15.226

Ayuda escolar anual de Anses

La ayuda escolar se mantiene congelada en $85.000 durante todo 2025, según el Decreto 63/2025. Su actualización recién se aplicará antes del ciclo lectivo 2026.

Este beneficio corresponde a hijos de 45 días a 17 años que asisten a instituciones educativas, sin límite de edad en caso de discapacidad.