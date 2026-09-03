SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo en septiembre según tu sueldo?

ANSES aplicó una suba del 2,11% en las asignaciones familiares de septiembre. Conocé cuánto corresponde cobrar por hijo según el ingreso del grupo familiar, los montos para hijos con discapacidad y las fechas de pago del SUAF.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre un aumento del 2,11% en las asignaciones familiares, en línea con la actualización vinculada a la inflación. La suba impacta en los valores que reciben los trabajadores registrados y otros beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Con el nuevo incremento, el monto que cada familia cobrará por hijo dependerá del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Cuanto mayor sea el ingreso familiar, menor será el importe de la asignación, mientras que existe un tope máximo de ingresos para acceder al beneficio.

Cuánto paga SUAF por hijo en septiembre

Para septiembre, la Asignación Familiar por Hijo queda establecida de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Asignación por hijo Hasta $1.192.505 $77.025 Entre $1.192.505,01 y $1.748.924 $51.958 Entre $1.748.924,01 y $2.019.189 $31.427 Entre $2.019.189,01 y $6.314.898 $16.217

Así, quienes tengan un ingreso familiar de hasta $1.192.505 recibirán $77.025 por cada hijo. En el segundo rango, el monto será de $51.958; en el tercero, de $31.427; y en el cuarto, de $16.217 por hijo.

El tope de Ingreso del Grupo Familiar para acceder al SUAF es de $6.314.898.

¿Cómo se determina cuánto cobra cada familia?

ANSES toma en cuenta los ingresos de los integrantes del grupo familiar para determinar en qué rango se encuentra el beneficiario. Por eso, el monto no depende únicamente del sueldo de uno de los padres, sino del ingreso familiar que corresponda considerar.

Por ejemplo, una familia que tenga dos hijos y se encuentre en el primer rango recibirá $154.050 mensuales en concepto de Asignación Familiar por Hijo. Si se encuentra en el último rango, el monto será de $32.434 por dos hijos.

Cuánto cobra SUAF por hijo con discapacidad

Para los trabajadores que tienen hijos con discapacidad, los valores son superiores y se distribuyen en tres rangos de ingresos:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Asignación por hijo con discapacidad Hasta $1.192.505 $250.780 Entre $1.192.505,01 y $1.748.924 $177.412 Desde $1.748.924,01 $111.970

En este caso, el beneficio alcanza los $250.780 por hijo con discapacidad para las familias que se encuentran en el primer rango.

Otros valores de SUAF en septiembre

Además de la asignación mensual por hijo, ANSES estableció los siguientes valores para septiembre:

Asignación por Nacimiento: $89.782.

$89.782. Asignación por Adopción: $536.774.

$536.774. Asignación por Matrimonio: $134.430.

$134.430. Ayuda Escolar Anual: $55.672.

$55.672. Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad: $55.672, sin tope de ingreso del grupo familiar.

En el caso de la Asignación Prenatal, los montos son iguales a los establecidos para la Asignación Familiar por Hijo: van desde $77.025 hasta $16.217, dependiendo del ingreso del grupo familiar.

SUAF: cuándo cobro en septiembre

El calendario de pagos de ANSES para la Asignación Familiar por Hijo se organiza según la terminación del DNI del titular. Los pagos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre.

Las fechas son:

DNI terminado en Fecha de cobro 0 8 de septiembre 1 9 de septiembre 2 10 de septiembre 3 11 de septiembre 4 14 de septiembre 5 15 de septiembre 6 16 de septiembre 7 17 de septiembre 8 18 de septiembre 9 21 de septiembre

El mismo cronograma corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque se trata de prestaciones diferentes.

Cómo se cobra el SUAF

El pago se acredita de acuerdo con la modalidad de cobro registrada ante ANSES. Los beneficiarios pueden consultar la fecha, el lugar y el monto que tienen previsto cobrar a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, para saber cuánto se cobrará efectivamente en septiembre, es necesario tener en cuenta dos datos: el ingreso del grupo familiar, que determina el monto por hijo, y la terminación del DNI, que establece la fecha de pago.