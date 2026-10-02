Progresar Trabajo: quiénes pueden cobrar $35000 por mes y hasta cuándo hay tiempo para anotarse

Las personas de hasta 35 años que no tengan un empleo formal registrado pueden acceder a una beca de $35.000 mensuales para realizar cursos de formación profesional. La inscripción a Progresar Formación Profesional está abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Progresar Trabajo: quiénes pueden anotarse

La línea Progresar Formación Profesional, anteriormente conocida como Progresar Trabajo, está destinada a acompañar económicamente a quienes realizan cursos o trayectos de capacitación que buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

El requisito general establece una edad de entre 18 y 24 años, aunque el límite se amplía para determinados grupos.

Pueden solicitar la beca:

Personas de entre 18 y 24 años.

Personas sin trabajo formal registrado de hasta 35 años .

. Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años, hasta los 35 años.

Integrantes de comunidades indígenas o pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes o afroargentinas, sin límite máximo de edad.

La edad requerida debe cumplirse al momento del cierre de la convocatoria.

Cuánto paga Progresar Formación Profesional en 2026

La beca tiene un monto mensual de $35.000, de acuerdo con la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.

En el caso de Formación Profesional, el pago se realiza inicialmente por el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda sujeto a la certificación correspondiente.

De esta manera, el esquema es:

Beca mensual: $35.000.

$35.000. Pago inicial del 80%: $28.000.

$28.000. Monto retenido: $7.000.

La cantidad de cuotas que puede recibir cada beneficiario depende de la duración del curso o trayecto de formación profesional.

Qué requisitos hay que cumplir

Además de la edad, quienes quieran acceder a Progresar Formación Profesional deben cumplir una serie de condiciones.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

Tener ingresos que no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

No cobrar otra beca educativa.

No contar con título universitario, profesorado o tecnicatura.

Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo habilitado.

Completar la inscripción dentro del período establecido.

La evaluación socioeconómica se realiza tomando como referencia los ingresos registrados en las bases de Anses.

El requisito clave antes de inscribirse

Hay un paso que debe cumplirse antes de solicitar la beca: el interesado tiene que estar previamente inscripto en el curso de formación profesional que va a realizar.

Los cursos y trayectos deben formar parte de la oferta de Formación Profesional validada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Por eso, no alcanza con no tener un empleo formal para acceder al beneficio: también es necesario estar realizando una capacitación habilitada y cumplir con las demás condiciones establecidas.

Cómo anotarse a Progresar Trabajo

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online. Para solicitar la beca hay que:

Tener una cuenta en Mi Argentina. Ingresar al sitio oficial de Progresar. Seleccionar la línea Formación Profesional. Iniciar sesión con CUIL y contraseña de Mi Argentina. Revisar los datos personales. Completar la encuesta. Cargar la información académica solicitada. Enviar el formulario.

Además, se debe informar un CBU de una cuenta bancaria o CVU de una billetera virtual que esté a nombre del solicitante para recibir los pagos.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La inscripción a Progresar Formación Profesional permanece abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

La convocatoria comenzó el 27 de abril y se mantendrá vigente durante siete meses, según lo establecido por la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.

Así, las personas sin empleo formal de hasta 35 años todavía pueden solicitar la beca, siempre que cumplan con los requisitos y estén inscriptas en un curso o trayecto de formación profesional habilitado.