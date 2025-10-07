Programa Hogar: ¿qué y cuánto se paga en octubre?

Los beneficiarios del plan que perciben sus haberes por Mercado Pago, pudieron comprobar que este mes se va a pagar una cuota del Programa Hogar ¿de qué se trata y por qué el monto es tab bajo? todo lo vas a poder averiguar en esta nota.

Si bien la ANSES todavía no publica las liquidaciones de octubre, ya que lo hace el primer día de pago que será mañana miércoles 8 de octubre, los que cobran sus haberes por Mercado Pago pueden acceder a una que realiza la aplicación. Es por ello que muchos vieron que cobrarán un monto ínfimo correspondiete al Programa Hogar.

En esta nota de ELNUEVE.COM vamos a demostrar como podés calcular lo que vas a percibir en noviembre. Primero, hay que tener en cuenta, de cuánto es el subsidio por provincia, segundo, que cada mes se paga un proporcional a ese subsidio. Los meses más fríos por encima y los más calurosos por debajo. De esta manera, en agosto se paga 1,9, en diciembre 0,5 y en enero 1,2. Tercero, se subsidia más si en casa viven más personas, no reciben lo mismo si en una vivienda hay 4 personas que si es un hogar unipersonal.

En este caso por los calculos, se pagaría enero del 2025 y la cuota ronda los $2000.

En esta tabla figura cuánto recibe cada provincia de subsidio por la garrafa

En esta tabla vas a ver cuanto recibe cada provincia de subsidio por la garrafa:

Con los valores de la garrafa, ahora hay que ver la cantidad de integrantes declarados cuando solicitaste el subsidio y los meses que se van a pagar. En este caso sería enero:

Estos son los valores del subsidio de la garrafa

¿Cuánto voy a cobrar en octubre del programa Hogar?

Vamos a poner de ejemplo a la provincia de Mendoza.

En Mendoza el subsidio de la garrafa es: $1639. Vamos a calcular para una familia con cuatro personas declaradas en el Gran Mendoza.

Vas a cobrar:

Enero 1,2 = $1966,8

Nota: es un valor estimado, puede variar en el monto a cobrar.



¿Cuándo vas a cobrar el Programa Hogar en octubre del 2025?

Estas son las fechas predeterminadas para cobrar el Programa Hogar en enero del 2025:

Miércoles 8: documentos terminados en 0

Jueves 9: en 1

Lunes 13: en 2

Martes 14: en 3

Miércoles 15: en 4

Jueves 16: en 5

Viernes 17: en 6

Lunes 20: en 7

Martes 21: en 8

Miércoles 22: en 9

Nota: los que perciben el haber por Mercado Pago, lo reciben un día antes.

¿Cómo tramitar el Programa Hogar por primera vez?

Ingresá a mi ANSES

Accedé con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

Verificá y cargá tus datos

Verificá que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

Solicitá la Tarifa Social para Programa Hogar

En el menú, seleccioná Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa Social.

Elegí la opción Programa Hogar y seguí los pasos.