Programa Hogar: ¿qué y cuánto se paga en octubre?

Los beneficiarios del plan que perciben sus haberes por Mercado Pago, pudieron comprobar que este mes se va a pagar una cuota del Programa Hogar ¿de qué se trata y por qué el monto es tab bajo? todo lo vas a poder averiguar en esta nota.

Matías Caliri

Si bien la ANSES todavía no publica las liquidaciones de octubre, ya que lo hace el primer día de pago que será mañana miércoles 8 de octubre, los que cobran sus haberes por Mercado Pago pueden acceder a una que realiza la aplicación. Es por ello que muchos vieron que cobrarán un monto ínfimo correspondiete al Programa Hogar.

En esta nota de ELNUEVE.COM vamos a demostrar como podés calcular lo que vas a percibir en noviembre. Primero, hay que tener en cuenta, de cuánto es el subsidio por provincia, segundo, que cada mes se paga un proporcional a ese subsidio. Los meses más fríos por encima y los más calurosos por debajo. De esta manera, en agosto se paga 1,9, en diciembre 0,5  y en enero 1,2. Tercero, se subsidia más si en casa viven más personas, no reciben lo mismo si en una vivienda hay 4 personas que si es un hogar unipersonal.

En este caso por los calculos, se pagaría enero del 2025 y la cuota ronda los $2000.

En esta tabla figura cuánto recibe cada provincia de subsidio por la garrafa

Con los valores de la garrafa, ahora hay que ver la cantidad de integrantes declarados cuando solicitaste el subsidio y los meses que se van a pagar. En este caso sería enero:

Estos son los valores del subsidio de la garrafa

¿Cuánto voy a cobrar en octubre del programa Hogar?

Vamos a poner de ejemplo a la provincia de Mendoza.

En Mendoza el subsidio de la garrafa es: $1639. Vamos a calcular para una familia con cuatro personas declaradas en el Gran Mendoza.

Vas a cobrar:

Enero 1,2 = $1966,8

Nota: es un valor estimado, puede variar en el monto a cobrar.  

¿Cuándo vas a cobrar el Programa Hogar en octubre del 2025?

Estas son las fechas predeterminadas para cobrar el Programa Hogar en enero del 2025:

  • Miércoles 8: documentos terminados en 0
  • Jueves 9: en 1
  • Lunes 13: en 2
  • Martes 14: en 3
  • Miércoles 15: en 4
  • Jueves 16: en 5
  • Viernes 17: en 6
  • Lunes 20: en 7
  • Martes 21: en 8
  • Miércoles 22: en 9

Nota: los que perciben el haber por Mercado Pago, lo reciben un día antes.

¿Cómo tramitar el Programa Hogar por primera vez?

  • Ingresá a mi ANSES

Accedé con tu Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

  • Verificá y cargá tus datos

Verificá que tus datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados.

  • Solicitá la Tarifa Social para Programa Hogar

En el menú, seleccioná Programas y Beneficios > Solicitar Tarifa Social.

Elegí la opción Programa Hogar y seguí los pasos.

  • Una vez finalizada la solicitud, descargá el comprobante. Nos vamos a poner en contacto con vos para informarte el estado de tu trámite.

