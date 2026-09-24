PNC por Discapacidad: El Gobierno modificó su postura ¿será compatible con el trabajo?

Tras la polémica, el nuevo proyecto mantiene la posibilidad de trabajar en blanco y cobrar el beneficio de Anses, siempre que los ingresos laborales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El Gobierno modificó su propuesta sobre discapacidad y acordó mantener la compatibilidad entre las Pensiones no Contributivas (PNC) y el trabajo registrado. De esta manera, quienes reciben una PNC por discapacidad podrán continuar cobrando la prestación aunque tengan un empleo formal, siempre que sus ingresos laborales no superen el límite establecido.

El cambio quedó incorporado al dictamen de mayoría que obtuvo La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, luego de la polémica generada por algunos de los puntos incluidos originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027.

El dictamen consiguió 42 firmas en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, con acompañamiento del PRO, la UCR y otros bloques aliados, aunque algunas adhesiones fueron en disidencia. Por su parte, la oposición reunió 36 firmas para su propio dictamen, que propone prorrogar la emergencia en discapacidad.

Las PNC serán compatibles con el trabajo registrado

El nuevo proyecto conserva uno de los puntos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad: las personas que reciben una Pensión no Contributiva podrán tener un empleo registrado sin perder automáticamente el beneficio.

El límite de ingresos laborales continuará siendo de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Con el valor vigente utilizado en la propuesta, el tope se ubica actualmente en $767.600.

La Ley 27.793 ya contempla esta compatibilidad. Cuando los ingresos laborales superan el límite establecido, la PNC puede suspenderse mientras se mantenga esa situación. Si posteriormente los ingresos vuelven a ubicarse por debajo del tope, el beneficiario puede solicitar la rehabilitación de la prestación.

El cambio se produjo luego de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había señalado que las Pensiones no Contributivas por discapacidad serían dadas de baja cuando el beneficiario tuviera capacidad para generar ingresos.

El CUD seguirá vinculado con las Pensiones no Contributivas

Otro de los puntos modificados está relacionado con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El nuevo proyecto mantiene al CUD dentro del esquema de acceso a las Pensiones no Contributivas. De esta manera, las personas que cuenten con el certificado y cumplan con los demás requisitos establecidos podrán acceder a la prestación.

La definición representa un cambio respecto de la propuesta original incluida en el Presupuesto 2027, que planteaba regresar a un esquema basado en la invalidez laboral. Bajo ese modelo, contar con un CUD no implicaba automáticamente el acceso a una PNC.

Además, el proyecto establece que las Pensiones no Contributivas continuarán representando el 70% del haber mínimo jubilatorio, tal como ocurre actualmente.

Qué pasará con las prestaciones por discapacidad

El proyecto también mantiene otros componentes de la normativa vigente vinculados con el sistema de discapacidad.

Entre ellos, contempla la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de los aranceles correspondientes a las prestaciones. También establece mecanismos de actualización y partidas presupuestarias específicas.

A su vez, incorpora un cronograma para cancelar compensaciones destinadas a prestadores y mantiene incentivos para la contratación de trabajadores con discapacidad.

De esta manera, el nuevo texto conserva varios de los derechos contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la posibilidad de compatibilizar una Pensión no Contributiva con un empleo registrado dentro del límite de ingresos establecido.