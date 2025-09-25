PNC por discapacidad: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en octubre?

En octubre de 2025, las Pensiones no Contributivas por discapacidad tendrán un haber total de $298.386,45, producto de la suba por movilidad y el bono de $70.000. Mientras tanto, la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad sigue suspendida a la espera de financiamiento.

En octubre de 2025, los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad percibirán un haber total de $298.386,45. La suma resulta de aplicar el aumento del 1,87% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de adicionar el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

El monto base de la prestación pasará de $224.194,02 a $228.386,45, al actualizarse según la movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Al incluirse el bono extraordinario, el total alcanzará los casi $300.000.

Sin embargo, por el congelamiento del refuerzo, la suba efectiva será menor al porcentaje oficial: mientras la Anses informó un 1,87%, el incremento real será del 1,43%.

Los pagos comenzarán el miércoles 8 de octubre, cuando también se habilitarán en Mi Anses las liquidaciones con el detalle de los haberes actualizados y el bono correspondiente.

Emergencia en discapacidad

El Gobierno promulgó recientemente la ley de emergencia en discapacidad, a través del Decreto 681/2025. La norma busca ampliar derechos, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso defina los fondos necesarios para financiarla.

Entre sus principales medidas, la ley permite que las personas con discapacidad puedan compatibilizar la PNC con un empleo registrado, siempre que el salario no supere dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deberá reactivar el otorgamiento de nuevas pensiones, interrumpido desde el inicio de la actual gestión.

La PNC en el sistema previsional

La PNC por discapacidad equivale al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por este motivo, sus montos se actualizan cada mes en línea con los aumentos definidos por la Anses.

En octubre, los beneficiarios recibirán un haber de $228.386,45, que sumado al bono fija el total en $298.386,45. No obstante, especialistas advierten que la actualización se encuentra por debajo de la inflación acumulada y que el congelamiento del refuerzo reduce su impacto real.