PNC por discapacidad: ¿cuándo y cuánto cobrás en diciembre?

Anses confirmó los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas para diciembre, que incluyen aumento por movilidad, bono de $70.000 y medio aguinaldo; conocé cuánto cobrarán las PNC por discapacidad, vejez y madres de siete hijos desde el 9 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos actualizados que percibirán en diciembre de 2025 los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidos los incrementos por movilidad, el bono navideño y el medio aguinaldo.

La liquidación podrá consultarse desde el lunes 9 de diciembre ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PNC por discapacidad: cuánto se cobra en diciembre

Las pensiones por discapacidad están destinadas a personas con un grado de discapacidad del 66% o más, determinado por una junta médica. Este mes, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, lo que representa $238.615,71.

A este monto se suman:

Bono de diciembre: $70.000

Medio aguinaldo: $119.307,85

Con estos adicionales, el total a cobrar en diciembre será de $427.923,56.

Además, la Agencia Nacional en Discapacidad (Andis) informó que las PNC que habían sido suspendidas durante los últimos meses por procesos de revisión serán rehabilitadas. Esta medida se da en cumplimiento de una orden judicial que dispuso el restablecimiento inmediato de las prestaciones y la suspensión de las auditorías mientras dure la cautelar.

PNC por vejez: los mismos montos

Las pensiones no contributivas por vejez, destinadas a personas mayores de 70 años sin ingresos suficientes, también equivalen al 70% del haber mínimo, por lo que los importes de diciembre son idénticos a los de las PNC por discapacidad:

Haber: $238.615,71

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

Cabe aclarar que Anses ya no otorga nuevas PNC por vejez: a partir de los 65 años se gestiona la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. En diciembre, quienes cobran PUAM recibirán un total de $479.055,50, sumando haber, aguinaldo y el bono de $70.000.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobra

Estas pensiones equivalen siempre al haber mínimo, independientemente de la edad de los hijos o si continúan a cargo. En diciembre, el monto base asciende a $340.879,59.

Al adicionarse:

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

El total a percibir será de $581.319,38.

Además, las titulares continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, otorgada de manera automática según el cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.