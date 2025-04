Plan Sumar: ¿qué beneficiarios de la AUH tienen que inscribirse?

Las familias que reciben la AUH deben registrarse en el Plan Sumar para acceder al Complemento Salud, un pago anual para niños de hasta 3 años. Aunque el beneficio solo se otorga hasta esa edad, la inscripción es obligatoria hasta los 5 años.

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben prestar especial atención a su inscripción en el Plan Sumar, un programa de cobertura médica gratuita gestionado por el Ministerio de Salud. Este requisito es fundamental para acceder al Complemento Salud, un pago anual adicional otorgado por la Anses para niños de hasta 3 años.

¿Quiénes deben inscribirse al Plan Sumar?

La inscripción es obligatoria para todas las familias con hijos de hasta 5 años que perciben la AUH. Aunque el Complemento Salud solo se paga a menores de hasta 3 años, el alta en el Plan Sumar sigue siendo exigida hasta los 5 años, ya que forma parte de los controles de salud requeridos por la Anses.

Es importante destacar que las familias con niños de entre 3 y 5 años no reciben el Complemento Salud, pero deben inscribirse igualmente en el programa.

Beneficios del Plan Sumar

El Plan Sumar garantiza acceso gratuito a servicios de salud esenciales, tales como:

Vacunación obligatoria y seguimiento pediátrico.

Controles de crecimiento y nutrición infantil.

Atención médica general en hospitales y centros de salud públicos.

Además, facilita el cumplimiento del requisito de presentar la Libreta AUH, indispensable para que los beneficiarios cobren el 20% retenido de la asignación mensual.

¿Cómo inscribirse?

Para completar la inscripción en el Plan Sumar, las familias deben acudir de manera presencial a las oficinas provinciales correspondientes. Las direcciones están disponibles en el sitio oficial del programa. También pueden obtener información llamando gratuitamente al 0800-222-7100.

Consecuencias de no estar inscrito

En marzo de 2025, la Anses efectuó el pago del Complemento Salud correspondiente al período 2024. Sin embargo, muchas familias no lo recibieron porque no estaban registradas en el Plan Sumar durante el año anterior.

Es importante aclarar que el Estado Nacional no realiza pagos retroactivos, por lo que quienes no cumplieron con el requisito no pueden reclamar el monto después de una inscripción tardía.

Este beneficio representa una ayuda económica significativa, ya que equivale al valor de una asignación mensual adicional. Su monto varía según el tipo de AUH, especialmente en casos de niños con discapacidad.