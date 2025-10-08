“No pudimos pagarte la asignación”: qué significa el código 32128 de ANSES y cómo proceder

Este miércoles 8 de octubre se pudo acceder a las liquidaciones en MI ANSES. En la página, muchos usuarios notaron un cartel que les impedía cobrar su beneficio. Esta leyenda estaba acompañada por un código, el más habitual en octubre fue el código 32128.

Los usuarios que lo recibieron tenían el siguiente mensaje: “No pudimos pagarte la asignación porque en el mes consultado se detectó un problema con tu jubilación o pensión y no fue posible realizar el pago de la asignación”.

¿Qué significa el código 32128 de ANSES?

Este código 32128 de ANSES indica un problema con la jubilación o pensión que impide el pago de una asignación, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Por qué puede aparecer el código 32128 de ANSES?

Entre las causas por las que puede aparecer el código 32128 están: