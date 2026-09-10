Monotributo: estas son todas las opciones habilitados para pagar la cuota

ARCA detalló las alternativas disponibles para pagar la cuota mensual del Monotributo y recordó qué opciones permiten automatizar el pago, utilizar billeteras virtuales o abonar con tarjeta de crédito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son los medios disponibles para abonar la cuota mensual del Monotributo. Los contribuyentes pueden utilizar aplicaciones, homebanking, billeteras virtuales, débito automático, cajeros automáticos y tarjetas de crédito.

La aclaración del organismo se produce luego de la actualización de los valores del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que comenzó a regir en agosto de 2026. Los parámetros del Monotributo aumentaron un 16,8% tras la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

Cómo pagar el Monotributo con Mi Monotributo y ARCA Móvil

Una de las alternativas disponibles es utilizar las aplicaciones Mi Monotributo o ARCA Móvil, desde donde los contribuyentes pueden cancelar la obligación mensual.

También es posible generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) y completar posteriormente la operación a través de la página web de la entidad de pago seleccionada.

De esta manera, el trámite puede realizarse de forma digital, sin necesidad de acudir personalmente a una dependencia.

Pago mediante homebanking

Otra opción consiste en ingresar al homebanking de la entidad bancaria y buscar el servicio correspondiente a ARCA.

El organismo también permite generar y pagar un VEP desde el homebanking, sin necesidad de contar con clave fiscal. La ubicación de la opción puede variar según el banco.

Billeteras virtuales: cómo pagar con QR

Los monotributistas también pueden utilizar billeteras virtuales para cancelar la cuota.

Para hacerlo, deben ingresar al Portal de Monotributo y dirigirse a la sección “Próximo vencimiento”. Desde allí podrán realizar el pago mediante un código QR.

En caso de tener deuda acumulada, también existe la posibilidad de efectuar pagos desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Débito automático del Monotributo

ARCA también ofrece la posibilidad de adherir la cuota mensual al débito automático, una alternativa que permite evitar olvidos al momento de cumplir con el vencimiento.

La adhesión puede realizarse de tres maneras:

Desde el Portal de Monotributo, utilizando clave fiscal.

A través de una entidad bancaria habilitada.

Informando una cuenta mediante el servicio “Declaración de CBU”.

Además, quienes cumplen con las condiciones establecidas para esta modalidad reciben una bonificación anual equivalente a una cuota.

Cómo pagar el Monotributo en cajeros automáticos

La cuota también puede abonarse mediante cajeros automáticos de las redes Banelco y Link.

ARCA aclaró que esta alternativa permite cancelar la obligación correspondiente al mes en curso, pero el importe abonado no contempla intereses.

Por eso, quienes tengan obligaciones de períodos anteriores deberán consultar previamente la deuda y los intereses o accesorios que correspondan.

Pago con tarjeta de crédito

Otra alternativa habilitada es el pago mediante tarjeta de crédito. Los contribuyentes pueden utilizar diferentes vías:

El sitio web de la administradora de la tarjeta.

El sistema de pago telefónico.

El débito automático de la tarjeta.

En este caso, ARCA advirtió que hay que tener en cuenta el tiempo de acreditación. Un pago realizado con tarjeta de crédito puede demorar hasta 10 días hábiles en acreditarse.

Al igual que sucede con el débito automático, esta modalidad contempla una bonificación anual de una cuota, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Monotributo: todas las formas de pago habilitadas por ARCA

De esta manera, los pequeños contribuyentes cuentan con distintas alternativas para mantenerse al día con el Monotributo: Mi Monotributo, ARCA Móvil, VEP, homebanking, billeteras virtuales mediante QR, débito automático, cajeros automáticos y tarjeta de crédito.

La elección de una u otra opción dependerá de las necesidades de cada contribuyente, aunque ARCA recomienda tener en cuenta especialmente los tiempos de acreditación y la existencia de intereses cuando se trata de deudas de períodos anteriores.