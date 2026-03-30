Mi Argentina: cómo recuperar la clave para inscribirte a las becas Progresar

El proceso de inscripción a las becas Progresar será completamente online y exige validar la identidad en Mi Argentina, por lo que recuperar la contraseña a tiempo resulta clave para no perder la oportunidad de acceder al beneficio.

El Ministerio de Capital Humano confirmó el cronograma de inscripción a las Becas Progresar 2026, un programa clave para acompañar a estudiantes de todo el país. El trámite se realiza exclusivamente de manera online, por lo que es fundamental contar con acceso a la cuenta de Mi Argentina. Sin embargo, muchos aspirantes enfrentan dificultades al haber olvidado su contraseña.

Becas Progresar 2026: estas son las fechas de inscripción

Quienes deseen acceder al beneficio deberán respetar los siguientes plazos según la línea de beca:

Nivel obligatorio: del 27 de marzo al 24 de abril de 2026.

del 27 de marzo al 24 de abril de 2026. Educación superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril de 2026.

del 6 al 30 de abril de 2026. Progresar Trabajo: del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026.

En todos los casos, la inscripción se realiza únicamente a través de la web oficial del programa, sin posibilidad de registrarse de forma presencial en oficinas de Anses.

Cómo recuperar la clave de Mi Argentina

Para quienes no recuerdan su contraseña, el sistema de Mi Argentina ofrece un proceso simple para recuperarla:

Ingresar a la plataforma de Mi Argentina.

Seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”.

Elegir el método de recuperación (correo electrónico o SMS).

Seguir las instrucciones para generar una nueva clave.

El procedimiento suele ser rápido, aunque puede complicarse si el usuario no tiene acceso al correo o número de teléfono registrados.

Mi Argentina: qué hacer si no se recuerdan los datos

En caso de no poder acceder a los datos vinculados a la cuenta, existen alternativas:

Ingresar a la Mesa de Ayuda de Mi Argentina.

Elegir las opciones “Mi cuenta”, “mi contraseña”, “Más ayuda”, “Otro problema” y “Escribirnos así te ayudamos”.

Completar el formulario con los datos personales y un nuevo correo electrónico de contacto.

Además, quienes necesiten asistencia presencial pueden acercarse a un Punto Digital de su municipio. Allí se brinda orientación personalizada para recuperar el acceso a la cuenta y completar la inscripción sin inconvenientes.

Con fechas ya definidas y un proceso completamente digital, recuperar la clave a tiempo resulta clave para no perder la oportunidad de acceder a las Becas Progresar 2026.