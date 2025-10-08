MI ANSES: ya están las liquidaciones de octubre ¿cómo encontrarlas y qué vas a cobrar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza a pagar este miércoles a los beneficiarios de la AUH, SUAF, jubilaciones y pensiones. En el primer día, también actualiza las liquidaciones que se pueden encontrar en MI ANSES.

Este miércoles la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya liquidó los montos a percibir en octubre del 2025 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), del Salario Familiar (SUAF), jubilados y pensionados.

La liquidación se puede encontrar a través de MI ANSES. Los beneficiarios deben tener en cuenta que se liquida dos meses para atrás, de esta manera vas a ver la de agosto del 2025.

¿Cómo encontrar la liquidación en MI ANSES?

Para encontrar la liquidación en MI ANSES, primero tenés que entrar al portal de MI ANSES de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Si no te sabés tu usuario y contraseña la podés generar en la misma página.

Una vez dentro del apartado MI ANSES, hay que ir a la sección HIJOS y luego Mis Asignaciones. En ese apartado hay que elegir el periodo 10-2025 para comprobar cuánto vas a cobrar este mes.

Para muchos es solo el haber mensual pero en caso de que percibas AUH, también te saldrá la liquidación de la Tarjeta Alimentar.

Nota: En el ejemplo que compartimos, se pagó también la Ayuda Escolar.

AUH: ¿qué vas a cobrar en octubre?

Con el aumento de 1,88%, estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.787 $52.250 $145.037 2 hijos $185.574 $81.936 $267.510 3 hijos $278.361 $108.062 $386.423

AUH: calendario de pagos octubre 2025

Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes: