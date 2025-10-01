MI ANSES AUH y Jubilaciones: cuándo estarán las liquidaciones de octubre y como verla por Internet

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a pagar los beneficios a partir del día 8 de octubre. En esa misma fecha, estará disponible la liquidación de cada beneficiario.
Con el inicio de octubre, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones. El organismo previsional confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM.
Para consultar las liquidaciones de octubre de ANSES, se podrá hacer, a partir del miércoles 8 de octubre, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.
MI ANSES: ¿qué vas a cobrar en octubre 2025?
En este mes, las prestaciones sociales recibieron un incremento del 1,88 %, y se mantiene el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.
Jubilados y pensionados
-
Jubilación mínima: $326.304,88
-
Con bono de $70.000: $396.304,88
-
PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): $261.016,96 (con bono $331.016,96)
-
Pensiones no contributivas (invalidez o vejez): $228.381,85 (con bono $298.381,85)
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
AUH mensual bruta: $117.229,14
-
Monto que se cobra cada mes (80 %): $93.800,77
-
Retención (20 %): se libera al presentar la Libreta AUH.
-
AUH con discapacidad: $381.865,15 (sin retención).
A estos montos se suman los de la Tarjeta Alimentar, que continúan vigentes:
-
1 hijo: $52.250
-
2 hijos: $81.936
-
3 hijos o más: $108.062
Ejemplo: una familia con 1 hijo cobra en octubre $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $146.050,77.
Calendario de pagos octubre 2025
AUH y Asignaciones por Hijo
-
DNI terminado en 0 → miércoles 8 de octubre
-
DNI terminado en 1 → jueves 9 de octubre
-
DNI terminado en 2 → viernes 10 de octubre
-
DNI terminado en 3 → lunes 13 de octubre
-
DNI terminado en 4 → martes 14 de octubre
-
DNI terminado en 5 → miércoles 15 de octubre
-
DNI terminado en 6 → jueves 16 de octubre
-
DNI terminado en 7 → viernes 17 de octubre
-
DNI terminado en 8 → martes 21 de octubre
-
DNI terminado en 9 → miércoles 22 de octubre
Jubilados y pensionados con la mínima
-
DNI terminado en 0 → miércoles 8 de octubre
-
DNI terminado en 1 → jueves 9
-
DNI terminado en 2 → viernes 10
-
DNI terminado en 3 → lunes 13
-
DNI terminado en 4 → martes 14
-
DNI terminado en 5 → miércoles 15
-
DNI terminado en 6 → jueves 16
-
DNI terminado en 7 → viernes 17
-
DNI terminado en 8 → lunes 20
-
DNI terminado en 9 → martes 21
Jubilados y pensionados que superan la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 22 de octubre
-
DNI terminados en 2 y 3 → jueves 23
-
DNI terminados en 4 y 5 → viernes 24
-
DNI terminados en 6 y 7 → lunes 27
-
DNI terminados en 8 y 9 → martes 28