Liquidaciones de MI ANSES: qué día vas a conocer cuándo y cúanto cobran AUH, SUAF y Jubilados en octubre del 2026

ANSES actualiza los haberes y asignaciones en octubre. Los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones en Mi ANSES para verificar los montos a cobrar y los conceptos incluidos en el pago.

Con el inicio de octubre, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden consultar cuánto cobrarán durante el mes. Para este período, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reciben una actualización por movilidad, que también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, los jubilados y pensionados que perciben el bono extraordinario de $70.000 continuarán cobrando ese refuerzo, que permanece congelado desde marzo de 2024.

Los beneficiarios podrán consultar la liquidación correspondiente a octubre a partir del 8 de octubre en Mi ANSES , ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán verificar los conceptos incluidos en el pago y comprobar los importes liquidados

ANSES: ¿cuándo vas a ver las liquidaciones de septiembre?

Las liquidaciones de ANSES se podrán ver a partir del jueves 8 de octubre.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en octubre

El esquema para octubre queda de la siguiente manera:

Concepto Septiembre Octubre Jubilación mínima $428.633,20 $435.919,96 Bono $70.000 $70.000 Total $498.633,20 $505.919,96

Por lo tanto, quienes cobran la jubilación mínima y reciben el bono tendrán una mejora de $7.286,76 en su ingreso mensual.

El bono de Anses sigue en $70.000

El aumento del 1,7% se aplica sobre el haber previsional, pero no sobre el bono, que continúa en $70.000.

Por este motivo, aunque la jubilación mínima aumenta un 1,7%, el incremento sobre el ingreso total de quienes reciben el refuerzo será del 1,46%.

La actualización de octubre también alcanzará a otros beneficiarios de Anses, como pensionados, titulares de la PUAM, Pensiones No Contributivas, SUAF y AUH.

Asignaciones familiares del SUAF

El aumento de Anses también alcanzará a las asignaciones familiares del SUAF. La actualización modificará tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos para acceder al sistema.

En octubre, la asignación por hijo será de:

Rango 1: $78.304

$78.304 Rango 2: $52.842

$52.842 Rango 3: $31.962

$31.962 Rango 4: $16.493

Para los hijos con discapacidad, los valores serán:

Rango 1: $255.044

$255.044 Rango 2: $180.429

$180.429 Rango 3: $113.874

También se actualizarán otras asignaciones familiares. El pago por nacimiento será de $92.862, mientras que la asignación prenatal llegará a $79.667.

En tanto, la prestación por adopción será de $555.181 y la asignación por matrimonio alcanzará los $139.041. La asignación por cónyuge quedará en $19.333.

La Ayuda Escolar Anual continuará en $85.000.

Nuevos límites de ingresos del SUAF

La actualización también modifica los topes para acceder a las asignaciones familiares.

El límite individual pasará de $3.211.126 a $3.265.716, mientras que el tope de ingresos del grupo familiar aumentará de $6.422.252 a $6.531.431.

Asignación Universal por Hijo: cuánto se cobrará en octubre

La movilidad del 1,7% también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En octubre, la prestación aumentará de $154.031 a $156.650.

Sin embargo, Anses abona mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Por este motivo, el pago mensual directo será de $125.320, mientras que quedarán $31.330 retenidos.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total subirá de $501.537 a $510.064. El 20% retenido será de $102.012,80 y el pago mensual directo alcanzará los $408.051,20.

Por último, el Complemento Leche del Plan 1000 Días aumentará de $58.098 a $59.086.

La actualización de octubre, en cambio, no modificará los montos de la Tarjeta Alimentar.