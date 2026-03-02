Liquidaciones de ANSES: ¿cuándo vas a poder comprobar que cobrás en marzo y si te toca la Ayuda Escolar?

Los millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentran esperando conocer qué y cuando van a cobrar en marzo. Para ello, tenrán que chequear MI ANSES a partir del próximo lunes.

En marzo, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes. Este mes, además es especial porque muchos van a recibir la Ayuda Escolar Anual.

El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben. Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

Para consultar las liquidaciones de marzo del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del lunes 9 de marzo, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto general pasará de $129.096 a $132.814, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en la inflación.

El ajuste se realiza conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una inflación del 2,9%, el organismo previsional utiliza el índice con dos decimales para el cálculo, lo que explica la variación del 2,88%.

El mecanismo de actualización mensual está establecido en el Decreto 274/2024, que determina que las prestaciones sociales se ajusten según la inflación con dos meses de rezago.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar en marzo con el aumento?

Con el incremento confirmado, los valores de la Asignación Universal por Hijo quedarán de la siguiente manera:

AUH: $132.814, de los cuales $26.562,80 serán retenidos y $106.251,20 se abonarán de manera directa.

AUH con discapacidad: $432.461, con una retención de $86.492,20 y un pago directo de $345.968,80.

Como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% del total de la asignación. Ese dinero se acumula hasta que el titular presenta el Formulario Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los menores a cargo.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto cobrarían en marzo?

El Presupuesto 2026 confirmó la continuidad del bono de $70.000, que permanece sin cambios desde marzo de 2024. Al no actualizarse ese refuerzo, el incremento real que perciben los jubilados resulta menor al aumento nominal del haber.

Con el nuevo valor de la mínima, el ingreso total —sumando el bono— será de $439.600,88. No obstante, debido al congelamiento del adicional, el aumento real para quienes cobran el haber mínimo será del 2,41%.

Jubilación mínima:

Así quedó compuesta la jubilación mínima:

Haber: $369600

Bono: $70000

Total: $439600

PNC y PUAM: ¿cuánto cobrarán en marzo?

El incremento también impactará en otras prestaciones atadas a la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, se elevará a $295.680,70. Con el bono incluido, el total a cobrar será de $365.680,70, lo que representa un aumento real del 2,32%.

En tanto, las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez —que corresponden al 70% de la jubilación mínima— subirán a $258.720,62. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso final será de $328.720,62, con una mejora real del 2,25%.

Por su parte, las PNC para madres de siete hijos continuarán equiparadas al haber mínimo. De esta manera, percibirán $369.600,88 más el bono, alcanzando un total de $439.600,88. En este caso, el aumento real también será del 2,41%.