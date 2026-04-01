Liquidación de ANSES: ¿cuándo vas conocer qué y cuánto cobrás en abril del 2026?

Liquidación de ANSES: ¿cuándo vas conocer qué y cuánto cobrás en abril del 2026?

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Este miércoles comenzó el cuarto mes del año y los millones de beneficiarios de asignaciones y jubilaciones ya se están preguntando cuánto y qué vas a cobrar.

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Matías Caliri

En abril, millones de beneficiarios de ANSES esperan las liquidaciones de sus haberes y asignaciones del mes. El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y la PUAM, pero hasta que no estén las liquidaciones no se podrá ver lo que perciben.

Entendiendo que las jubilaciones y asignaciones tienen incrementos mensuales, es necesario verificar si está bien liquidado el mes.

Para consultar las liquidaciones de abril del 2026 de ANSES, se podrá hacer, a partir del viernes 10 de abril, a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en las secciones “Cobros” o “Mis Asignaciones”.

ENTRÁ A MI ANSES DESDE ACÁ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a abril de 2026. El cronograma establece las fechas según la terminación del DNI y detalla los nuevos montos con aumento, además de las retenciones y beneficios adicionales que pueden elevar significativamente los ingresos de las familias.

AUH: ¿cuándo vas a cobrar en abril 2026?

Desde el organismo informaron que los pagos comenzarán a mediados de mes y se organizarán de la siguiente manera:

  • Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0
  • Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1
  • Martes 14 de abril: DNI terminados en 2
  • Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3
  • Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4
  • Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5
  • Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6
  • Martes 21 de abril: DNI terminados en 7
  • Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8
  • Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Además, ANSES confirmó que las liquidaciones estarán disponibles desde el viernes 10 de abril en la plataforma Mi Anses, donde los beneficiarios podrán consultar los detalles ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En abril de 2026, la AUH tendrá un aumento del 2,9%, llevando el monto total a $136.666. Sin embargo, se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que:

  • Monto total: $136.666
  • Pago directo (80%): $109.332,80
  • Retención (20%): $27.333,20

En el caso de hijos con discapacidad:

  • Monto total: $445.003
  • Pago directo: $356.002,40

Cabe destacar que algunos beneficiarios podrán cobrar el 100% del haber cuando los controles de salud de niños de hasta 4 años estén verificados automáticamente, según la normativa vigente.

A los valores de la AUH se agregan otras asistencias que incrementan el ingreso total:

  • Tarjeta Alimentar:
    • $52.250 por un hijo
    • $81.936 por dos hijos
    • $108.062 por tres o más
  • Complemento Leche (Plan de los Mil Días):
    • $51.547 para familias con niños de hasta 3 años

Con esta combinación, una familia puede alcanzar $161.582,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar. Si además percibe el Complemento Leche, el ingreso total puede llegar a $213.129,80 con el 80% del beneficio, o hasta $240.463 cuando se cobra el 100%.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar en abril?

Los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrán un aumento del 2,9% en abril de 2026. Con esta actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31.

El incremento para jubilados y pensionados se confirmó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que es el indicador que se toma como referencia para la movilidad previsional mensual.

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