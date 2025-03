Libreta AUH: último día para presentar la del 2024 ¿qué pasa si no hacés el trámite?

La ANSES no comunicó si prorroga el plazo para presentar la Libreta 2024. De esta manera, hoy será el último día para presentar la del 2024.

¡Hoy es el último día! La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene hasta este lunes 31 de marzo la posibilidad de presentar el trámite de la Libreta 2024 de Asignación Universal por Hijo (AUH) y cobrar el monto retenido. Es por ello que las mamás que todavía no la presentaron, tienen días para realizarlo. Se puede hacer por Internet.

De esta manera, los beneficiarios de la AUH que todavía no presentaron la Libreta 2024, tienen que apurarse porque hacerlo es un trámite fundamental para cobrar el importe retenido del 20% mensual y, además, no perder esta asignación.

De hecho, el Ministerio de Capital Humano está enviando correos electrónicos a los beneficiarios para que presenten la Libreta correspondiente al año pasado y puedan cobrarla este año.

¿Qué pasa si no presento la libreta 2024 antes del 31 de marzo del 2025?

Si bien no hay comunicación oficial, se entiende que los que NO presenten la libreta 2024 antes de diciembre perderían el monto retenido, no así la AUH.

Ya presenté la Libreta AUH y me llegó el mail

La presentación de la Libreta 2024 puede realizarse por Internet, pero muchas veces el proceso funciona mal y los usuarios no saben si se realizó de manera correcta o no. Hay una forma de chequear si lo presentaste o no.

La Libreta de AUH es un formulario que se entrega cada año para demostrar que cumplieron con los requisitos básicos de vacunación, salud y educación. Pasados 60 días de su presentación se percibe el 20% de retención mensual aplicada por ANSES.

Si el titular no presenta la Libreta antes de la fecha de vencimiento, perderá el derecho a cobrar el 20% retenido durante el año anterior. Por lo tanto, quienes no hayan realizado este trámite en 2024 tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo podés chequear si presentaste bien la Libreta por Internet?

El sitio web de MI ANSES facilita a los beneficiarios la verificación de si falta o no algún requisito en la Libreta de AUH. A continuación, te explicamos el procedimiento paso a paso:

Ingresar a Mi Anses: Es necesario iniciar sesión utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar "Hijos": Una vez en el menú principal, pulsa en la opción "Hijos".

Elegir "Libreta AUH": Dentro de la sección de "Hijos", selecciona la opción «Libreta AUH» para verificar el estado de la Libreta.

Comprobar el estado: El sistema indicará automáticamente si falta completar alguna sección del formulario.

Si el sistema informa que aún falta completar alguna sección, se debe descargar y generar el formulario para completar los datos.

Para saber si presentaste la libreta tenés que verificar que todos los tildes estén en verde:

Vacunación

Educación

Salud

Paso a paso ¿Cómo realizar el trámite de la Libreta AUH por Internet?

Este año simplificamos la presentación y ahora se puede hacer por internet.

1) Ingresá en mi ANSES

Recordá que para utilizar mi ANSES tenés que contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés hacerlo desde la app mi ANSES.

2) Consultá la información de la Libreta

En la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) de tus hijos o personas a cargo por la que recibís la AUH.

3) Generá la Libreta

En caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción GENERAR LIBRETA para descargarla o enviarla a tu mail.

4) Hacé completar la Libreta

Imprimí la Libreta AUH y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

5) Subí la Libreta completa

Una vez que tengas la Libreta completa y firmada, ingresá a mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

¿Por qué no puedo presentar la libreta?

La Libreta no la podés presentar por los siguientes inconvenientes:

Otra libreta que no corresponde

No estás bajando la libreta de Internet sino que estás utilizando otra. Tené en cuenta que tenés que presentar sí o sí, la libreta que te ofrece el sistema.

Tené en cuenta que solo podés sacar y subir el que tiene el QR la de Mi ANSES

Tu celular saca mal las fotos

Puede ser que tu celular tenga la lente sucia o no saca con los píxeles correspondientes, puede ser más o menos y eso influya en la presentación.

Podés hacerlo en una oficina de ANSES

Ahora, el Gobierno habitó la presentación de la libreta en una oficina de ANSES si no lo podés hacer online.

¿Quiénes van a cobrar $33000, cuáles $66000 o $99000?

