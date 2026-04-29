Libreta AUH 2026: ¿cuánto vas a cobrar y cómo presentar el trámite?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un trámite clave que permite a los beneficiarios recuperar el 20% del monto retenido durante el último año.

Este dinero corresponde al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, y el total a cobrar dependerá de la cantidad de meses en los que cada familia haya percibido la prestación.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH

Los montos máximos que se pueden percibir por la presentación de la libreta son los siguientes:

Menor: $274.451,20

Hijo con discapacidad: $893.658,20

Estos valores corresponden al total acumulado del 20% retenido durante los 12 meses. En caso de haber cobrado la AUH por menos tiempo, el importe será proporcional.

Libreta AUH: mes a mes del dinero retenido

Durante el período liquidado, los montos retenidos fueron variando mes a mes:

Marzo 2025: $20.059,40 por menor / $65.317,40 por hijo con discapacidad.

Abril 2025: $20.541,00 / $66.885,20.

Mayo 2025: $21.307,20 / $69.380,20.

Junio 2025: $21.899,60 / $71.309,00.

Julio 2025: $22.228,20 / $72.378,80.

Agosto 2025: $22.588,40 / $73.551,40.

Septiembre 2025: $23.017,60 / $74.949,00.

Octubre 2025: $23.450,40 / $76.358,20.

Noviembre 2025: $23.938,20 / $77.946,60.

Diciembre 2025: $24.498,40 / $79.770,60.

Enero 2026: $25.103,60 / $81.741,00.

Febrero 2026: $25.819,20 / $84.070,80.

Libreta AUH: cómo hacer el trámite

La presentación de la Libreta AUH debe realizarse antes de fin de año. Una vez completado el trámite, el pago del dinero retenido se acredita a los 60 días.

El procedimiento puede hacerse de forma online a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, se debe ir a la sección “Hijos” y luego a “Libreta AUH”, donde se genera el formulario que debe ser completado por la escuela y el centro de salud.

Luego, el documento se carga en la plataforma para que el organismo procese el pago. También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de Anses, sin necesidad de turno.