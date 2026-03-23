Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuándo vas a cobrar en abril con aumento y bono?

El organismo informó el calendario completo de pagos para abril de 2026. Los haberes tendrán un incremento del 2,9% por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026. Los haberes incluirán un aumento del 2,9% por la ley de movilidad, al tiempo que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000.
Los pagos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán el viernes 10 de abril. Además, desde esa misma fecha los beneficiarios podrán acceder a sus recibos a través de la plataforma Mi Anses.
Jubilados y pensionados: ¿cómo será el aumento de abril?
Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $380.319,31. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar será de $450.319,31. Sin embargo, debido a que este refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, el aumento real será del 2,44% para quienes perciben el haber mínimo.
En tanto, los jubilados y pensionados con ingresos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo tope. Por su parte, el haber máximo se ubicará en $2.559.188,80.
Fechas de cobro para haberes mínimos
El calendario se organizará según la terminación del DNI:
- Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5
- Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6
- Martes 21 de abril: DNI terminados en 7
- Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8
- Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9
Fechas para haberes superiores a la mínima
Para quienes perciben montos mayores, el cronograma será el siguiente:
- Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1
- Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3
- Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5
- Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7
- Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9
Estas fechas forman parte del calendario oficial de pagos 2026, establecido por la Resolución 349/2025 de Anses.
Cuando comiecen los pagos, a partir del 10 de abril se podrá acceder a las liquidaciones a través de la plataforma MI ANSES.