Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuándo vas a cobrar en abril con aumento y bono?

El organismo informó el calendario completo de pagos para abril de 2026. Los haberes tendrán un incremento del 2,9% por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a abril de 2026. Los haberes incluirán un aumento del 2,9% por la ley de movilidad, al tiempo que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000.

Los pagos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán el viernes 10 de abril. Además, desde esa misma fecha los beneficiarios podrán acceder a sus recibos a través de la plataforma Mi Anses.

Jubilados y pensionados: ¿cómo será el aumento de abril?

Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $380.319,31. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar será de $450.319,31. Sin embargo, debido a que este refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, el aumento real será del 2,44% para quienes perciben el haber mínimo.

En tanto, los jubilados y pensionados con ingresos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo tope. Por su parte, el haber máximo se ubicará en $2.559.188,80.

Fechas de cobro para haberes mínimos

El calendario se organizará según la terminación del DNI:

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Fechas para haberes superiores a la mínima

Para quienes perciben montos mayores, el cronograma será el siguiente:

Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

Estas fechas forman parte del calendario oficial de pagos 2026, establecido por la Resolución 349/2025 de Anses.

Cuando comiecen los pagos, a partir del 10 de abril se podrá acceder a las liquidaciones a través de la plataforma MI ANSES.