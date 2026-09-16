Jubilados: ¿quiénes cobrarán el bono de $70000 en octubre?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en octubre un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. La actualización estará vinculada con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%.

El mecanismo establece ajustes mensuales de las prestaciones previsionales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

A este incremento se sumaría nuevamente el bono de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos.

Cuánto cobraría un jubilado con el aumento de octubre

Con una actualización del 1,7%, la jubilación mínima pasaría de los actuales $428.633,20 a aproximadamente $435.919,96.

En caso de mantenerse el bono de $70.000, un jubilado que perciba la mínima podría alcanzar un ingreso total cercano a los $505.919 en octubre.

El monto definitivo dependerá de los valores oficiales que establezca ANSES para el próximo mes.

Quiénes recibirían el bono completo de $70.000

El refuerzo de hasta $70.000 está destinado principalmente a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

También pueden quedar incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan con los límites de ingresos establecidos para acceder al beneficio.

El bono no se suma de manera automática y completa a todos los haberes previsionales, sino que se aplica según el monto que percibe cada beneficiario.

Quiénes cobrarían un bono menor

Los jubilados que tienen un haber superior a la mínima pueden recibir un bono proporcional.

El mecanismo busca que, en los casos alcanzados, el ingreso total llegue hasta el límite conformado por la jubilación mínima más el refuerzo de $70.000. Por eso, cuanto mayor sea el haber previsional, menor será el monto del bono.

Con los valores estimados para octubre, algunos ejemplos serían:

Haber previsional Bono estimado $450.000 $56.000 $470.000 $36.000 $490.000 $16.000 $505.919 o más Sin bono

Estos valores son aproximados y surgen de aplicar el esquema vigente a los montos estimados para octubre.

Quiénes no cobrarían el bono en octubre

Si se mantiene el esquema aplicado durante septiembre, quedarán fuera del refuerzo los jubilados y pensionados cuyos haberes sean iguales o superiores al límite establecido para acceder al bono.

Con la jubilación mínima estimada en $435.919,96 y un bono máximo de $70.000, ese límite se ubicaría alrededor de los $505.919.

De esta manera, quienes cobren un haber previsional igual o superior a ese monto no recibirían un adicional por este concepto.

El esquema establece así un refuerzo decreciente para quienes tienen haberes por encima de la mínima, mientras que el bono completo queda concentrado en los beneficiarios que perciben los ingresos previsionales más bajos.