Jubilados: ¿de cuánto será el bono de ANSES en 2026?

El Presupuesto 2026 confirma que el bono de ANSES para jubilados y pensionados seguirá siendo de $70.000 durante todo el próximo año, sin actualizaciones, mientras los haberes se ajustarán únicamente por la fórmula de movilidad ligada a la inflación.

El proyecto de ley del Presupuesto 2026, que comenzará a debatirse esta tarde en el Congreso, confirma la continuidad del bono que ANSES paga a jubilados y pensionados. Según el texto oficial, el refuerzo seguirá siendo de $70.000 durante todo 2026, sin actualizaciones, tal como ocurre desde marzo de 2024.

De esta manera, el bono continuará abonándose el próximo año, pero permanecerá congelado, sin recomposición frente a la inflación. La medida impacta especialmente en los beneficiarios de menores ingresos, ya que el adicional pierde poder adquisitivo mes a mes.

El bono de ANSES seguiría sin actualización en 2026

Durante su campaña presidencial, Javier Milei cuestionó con dureza el pago de bonos a jubilados y pensionados. Sin embargo, una vez en el Gobierno, decidió mantener este refuerzo para evitar una caída abrupta en los ingresos de quienes cobran los haberes más bajos.

Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo solo actualizó el monto del bono en una oportunidad, cuando pasó de $55.000 a $70.000 en marzo de 2024. El Presupuesto 2026 ratifica su continuidad, pero también confirma que no habrá nuevos aumentos en ese adicional.

El bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo y de manera proporcional al resto de los jubilados y pensionados, hasta que la suma total alcance el valor de la jubilación mínima más los $70.000.

De acuerdo con el Decreto 848/2025, el pago al 100% corresponde a quienes tienen ingresos de $340.879,59, garantizando un ingreso total de $410.879,59. A partir de ese nivel, el refuerzo se reduce progresivamente.

El anuncio del 5,4% no implica un aumento extra del bono

Al presentar el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei señaló que los jubilados y pensionados de ANSES tendrían un aumento cercano al 5% el próximo año. No obstante, el proyecto de ley aclara que la suba prevista es del 5,4% y no se trata de un incremento adicional o extraordinario.

Según lo explicado en el texto oficial, ese porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Es decir, el aumento proyectado responde únicamente al mecanismo automático de actualización y no incluye mejoras sobre el bono, que seguirá congelado en $70.000 durante todo 2026.