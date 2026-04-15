Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento en mayo?

Con el nuevo dato de inflación, los haberes previsionales vuelven a ajustarse en mayo: cuánto sube la jubilación mínima, de cuánto sería el ingreso con bono y cómo impacta la suba de precios en los pagos de la Anses.
El último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impactará directamente en los haberes previsionales de mayo. De acuerdo al esquema de movilidad vigente, jubilados y pensionados recibirán un nuevo incremento en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
El indicador marcó una suba del 3,4%, lo que se traduce en un aumento del 3,38% en los ingresos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
¿Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en mayo?
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10.
En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario, el ingreso total alcanzaría los $463.174,10.
Otros haberes actualizados
- PUAM: $314.539,28
- PUAM con bono: $384.539,28
- Pensiones no contributivas: $275.221,87
- Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
- Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10
- AUH: $141.285,31
- AUH con discapacidad: $460.044,10
Cómo se actualizan los haberes
El aumento se calcula en base al actual esquema de movilidad implementado por el Decreto 274/2024, que reemplazó los ajustes trimestrales por incrementos mensuales atados a la inflación de dos meses previos. El objetivo es reducir el desfase entre los ingresos y la suba de precios.
Cuándo cobrás en mayo
La Anses todavía no publicó el calendario oficial, pero habitualmente:
- Las jubilaciones mínimas se pagan desde la segunda semana del mes.
- El resto de los haberes se acredita en la tercera semana, según la terminación del DNI.
Inflación: qué pasó en marzo
El IPC de marzo registró un aumento del 3,4%, lo que implica una aceleración respecto al 2,9% de febrero. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, mientras que en el primer trimestre acumuló un 9,4%.
Entre los rubros que más subieron se destacaron:
- Educación: 12,1%
- Transporte: 4,1%
- Alimentos y bebidas: con fuerte incidencia en carnes
En tanto, los precios regulados lideraron el alza con un 5,1%, impulsados por servicios públicos y combustibles.