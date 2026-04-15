Jubilados con la mínima: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento en mayo?

Con el nuevo dato de inflación, los haberes previsionales vuelven a ajustarse en mayo: cuánto sube la jubilación mínima, de cuánto sería el ingreso con bono y cómo impacta la suba de precios en los pagos de la Anses.

El último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impactará directamente en los haberes previsionales de mayo. De acuerdo al esquema de movilidad vigente, jubilados y pensionados recibirán un nuevo incremento en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

El indicador marcó una suba del 3,4%, lo que se traduce en un aumento del 3,38% en los ingresos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

¿Cuánto cobrará un jubilado con la mínima en mayo?

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10.

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario, el ingreso total alcanzaría los $463.174,10.

Otros haberes actualizados

PUAM: $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones no contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10

$393.174,10 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10

$463.174,10 AUH: $141.285,31

$141.285,31 AUH con discapacidad: $460.044,10

Cómo se actualizan los haberes

El aumento se calcula en base al actual esquema de movilidad implementado por el Decreto 274/2024, que reemplazó los ajustes trimestrales por incrementos mensuales atados a la inflación de dos meses previos. El objetivo es reducir el desfase entre los ingresos y la suba de precios.

Cuándo cobrás en mayo

La Anses todavía no publicó el calendario oficial, pero habitualmente:

Las jubilaciones mínimas se pagan desde la segunda semana del mes .

se pagan desde la . El resto de los haberes se acredita en la tercera semana, según la terminación del DNI.

Inflación: qué pasó en marzo

El IPC de marzo registró un aumento del 3,4%, lo que implica una aceleración respecto al 2,9% de febrero. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, mientras que en el primer trimestre acumuló un 9,4%.

Entre los rubros que más subieron se destacaron:

Educación: 12,1%

12,1% Transporte: 4,1%

4,1% Alimentos y bebidas: con fuerte incidencia en carnes

En tanto, los precios regulados lideraron el alza con un 5,1%, impulsados por servicios públicos y combustibles.