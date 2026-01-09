¿Cuánto te paga ANSES si te casás en enero del 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el nuevo valor del pago único por matrimonio correspondiente a enero de 2026. Con la actualización aplicada este mes, la prestación pasó a ser de $109.545, tras recibir un aumento del 2,47%.

Este ajuste se enmarca en la actualización mensual de las asignaciones familiares que realiza Anses, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Quiénes pueden cobrar el pago único por matrimonio

La asignación por matrimonio forma parte del régimen del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y está destinada exclusivamente a determinados grupos de beneficiarios. Pueden acceder al pago único:

Empleados en relación de dependencia.

Titulares del fondo de desempleo.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Desde Anses aclararon que no corresponde este pago a jubilados, pensionados ni monotributistas, aun cuando estén alcanzados por el SUAF. Tampoco pueden acceder quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la asignación por embarazo.

Requisitos para acceder a la asignación

Para cobrar el pago único por matrimonio es fundamental que el casamiento esté debidamente registrado en la base de datos de Anses. Además, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener el vínculo conyugal registrado en Anses.

Contar con una antigüedad laboral mínima de seis meses en relación de dependencia.

Respetar los topes de ingresos vigentes del SUAF para enero de 2026.

Según la Resolución 380/2025, el tope de ingresos individual es de $2.573.047, mientras que el del grupo familiar asciende a $5.146.094.

Cómo realizar la tramitación en Anses

La gestión del beneficio puede realizarse de dos maneras:

Presencial: solicitando un turno previo en una oficina de Anses para presentar la documentación requerida.

Digital: a través de la plataforma de Atención Virtual del sitio oficial de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La documentación necesaria incluye:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges.

Partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.

Una vez aprobada la solicitud, el pago único por matrimonio se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular. El plazo estimado de acreditación suele ser de entre 60 y 90 días desde la aprobación del trámite.