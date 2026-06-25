Créditos ANSES: ¿por qué se armó confusión de que regresan para AUH?

La reciente sanción de la Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires generó dudas entre titulares de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, la medida no restablece los préstamos de la Anses y solo alcanzará a residentes porteños que cumplan determinados requisitos.

La sanción de la Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires generó confusión entre muchos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), especialmente por la posibilidad de acceder a nuevos créditos. Sin embargo, esta medida no implica el regreso de los Créditos Anses, que continúan dados de baja a nivel nacional.

La nueva normativa porteña crea un programa de créditos sociales orientado a asistir a personas que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En ese marco, algunas familias que cobran la AUH podrían verse beneficiadas, aunque no por su condición de titulares de la prestación nacional, sino por cumplir con los requisitos establecidos por la Ciudad de Buenos Aires.

El programa será implementado por el Gobierno porteño y estará destinado al refinanciamiento de deudas con bancos y otras entidades crediticias. La administración de estos préstamos quedará a cargo del Banco Ciudad, que exigirá condiciones vinculadas con ingresos, patrimonio y residencia.

Justamente, este último punto es clave para entender el alcance de la medida: no podrán acceder todos los beneficiarios de la AUH del país, sino únicamente aquellos que acrediten al menos dos años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Los Créditos Anses siguen sin volver

La aprobación de esta ley también reavivó la expectativa por un posible regreso de los Créditos Anses. No obstante, ese escenario hoy no está previsto. El programa nacional fue eliminado mediante el Decreto 421/2025, que puso fin a los préstamos para jubilados, pensionados, titulares del SUAF y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Si bien en el Congreso se presentó un proyecto de ley para crear un programa nacional de desendeudamiento financiado por la Anses, la iniciativa todavía no fue tratada por los legisladores. Además, su avance aparece como poco probable, ya que el oficialismo rechaza utilizar fondos del organismo previsional para financiar créditos personales.

De esta manera, la ley aprobada en la Ciudad de Buenos Aires no representa una reapertura de los Créditos Anses, sino la puesta en marcha de un esquema local de asistencia financiera con alcance limitado a vecinos porteños que cumplan con las condiciones exigidas.