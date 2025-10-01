Confirmaron el bono de ANSES de $70000: ¿quiénes lo cobran en octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que pagarán el bono extra en octubre. Se mantiene congelado en $70000 y es para pensionados y jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer este miércoles que se pagará el bono de $70000 a todos los jubilados y pensionados en octubre del 2025.

El bono complementa los haberes que se pagarán a jubilados y pensionados en octubre de 2025. La actualización se determinó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que marcó una variación de 1,88%, y forma parte del esquema de movilidad mensual que rige desde este año.

Jubilados: ¿Cuánto vas a cobrar en octubre?

La jubilación mínima quedó establecida en $326.298,38. A este monto se sumará un bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que perciban el haber más bajo cobrarán un total de $396.298,38.

El bono también alcanzará a quienes cobran por encima de la mínima, aunque en estos casos el refuerzo se pagará de manera proporcional hasta llegar hasta $396.298,38. Es decir, si percibís $350.000 de jubilación, el bono va a ser de $46.298,38.

En tanto, el haber máximo fue fijado en $2.195.679,22, de acuerdo con lo establecido por la Resolución 317/2025 de Anses.

PNC: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

En octubre de 2025, los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) por discapacidad percibirán un haber total de $298.386,45. La suma resulta de aplicar el aumento del 1,88% dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de adicionar el bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

El monto base de la prestación pasará de $224.194,02 a $228.386,45, al actualizarse según la movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Al incluirse el bono extraordinario, el total alcanzará los casi $300.000.

Jubilados y pensionados: ¿Cuándo vas a cobrar en octubre?

El calendario de pagos comenzará el 8 de octubre, fecha a partir de la cual los jubilados y pensionados podrán consultar sus recibos de haberes en la plataforma Mi Anses, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, el organismo busca garantizar que los adultos mayores conozcan con antelación cuánto cobrarán y cuándo estará disponible su dinero. El refuerzo económico, sumado al aumento del 1,88%, apunta a sostener el poder adquisitivo de más de 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país.