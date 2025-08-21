Bono de ANSES: ¿cuánto van a recibir los jubilados que cobran por encima de la mínima?

ANSES comienza el pago del bono previsional de agosto para jubilados con haberes superiores a la mínima. El refuerzo, de hasta $70.000, se liquida de forma proporcional según el monto del haber, y alcanza también a beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este viernes el pago a jubilaciones con haberes superiores a la mínima. A muchos les corresponde el bono previsional correspondiente a agosto de 2025 para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima.

El refuerzo, establecido por el Decreto 523/2025, se liquida de forma proporcional y decreciente, según el monto del haber mensual.

Jubilados con haberes superior a la mínima: ¿Cómo se calcula el bono?

El bono completo de $70.000 corresponde a quienes perciben la jubilación mínima, que este mes asciende a $314.305,37. A partir de ese piso, el monto del refuerzo se reduce progresivamente hasta desaparecer para quienes cobran $384.305,37 o más.

Haber mensual Bono a cobrar $314.305,37 $70.000 $324.305,37 $60.000 $334.305,37 $50.000 $344.305,37 $40.000 $354.305,37 $30.000 $364.305,37 $20.000 $374.305,37 $10.000

Este esquema busca mantener el refuerzo en los rangos más bajos, sin superponerlo con haberes que ya superan el mínimo más bono.

Fechas de cobro para jubilados con haberes superiores

El calendario de pagos para beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes mayores a la mínima se organiza según la terminación del DNI:

22 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

25 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

26 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

27 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

28 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Los recibos de haberes pueden consultarse desde la plataforma Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

PUAM y PNC también reciben el bono

Además de los jubilados, Anses confirmó el pago del bono a otros beneficiarios previsionales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Haber de $251.444,30 + bono de $70.000 = $321.444,30

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad o vejez: Haber de $220.013,76 + bono de $70.000 = $290.013,76

Madres de siete hijos (PNC equivalente a la mínima): Haber de $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37

Este refuerzo busca compensar el retraso en los haberes frente a la inflación acumulada, especialmente en los rangos más vulnerables del sistema previsional. Para quienes aún no lo recibieron, el bono se acredita junto con el haber mensual, sin necesidad de trámite adicional.