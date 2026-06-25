Bono de $70.000 en julio: quiénes lo cobrarían y cuánto recibirían en total con el aumento de Anses

El bono extraordinario de $70.000 volvería a pagarse en julio junto con el aumento por movilidad previsto para jubilados y pensionados de Anses. De confirmarse la suba estimada del 2,3%, la jubilación mínima superaría los $482.000 con refuerzo incluido.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volverían a recibir un aumento en julio de 2026. De acuerdo con la proyección del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la suba sería del 2,3%, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Si esa estimación se confirma, no sólo subiría la jubilación mínima, sino también otras prestaciones atadas a ese haber, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la pensión para madres de siete hijos. En todos esos casos, además, seguiría pagándose el bono extraordinario de $70.000 para los ingresos más bajos.

Quiénes cobrarían el bono de $70.000 en julio

El refuerzo de Anses alcanzaría, una vez más, a los beneficiarios con haberes más bajos del sistema previsional. De esta manera, en julio lo cobrarían:

Jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima .

. Titulares de la PUAM .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad y por vejez .

. Titulares de la PNC para madres de siete hijos.

Cuánto cobraría la jubilación mínima en julio de 2026

Con un aumento estimado del 2,3%, la jubilación mínima pasaría de $403.317,99 a $412.594,30 en julio.

A ese monto se le sumaría el bono de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo percibirían un total de $482.594,30.

Cómo impactaría el aumento en otras prestaciones

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su haber subiría de $322.654,39 a $330.075,44.

Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascendería a $400.075,44 en julio.

Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez representan el 70% de la jubilación mínima.

Si se confirma la suba del 2,3%, pasarían de $282.322,59 a $288.816,01. Sumando el bono extraordinario, el total a cobrar sería de $358.816,01.

Madres de siete hijos

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos seguirían cobrando el equivalente al 100% de la jubilación mínima.

Por lo tanto, su haber en julio sería de $412.594,30 y, con el bono de Anses, el total llegaría a $482.594,30.

Cuánto cobrarían en total con bono en julio

Si se confirma el aumento proyectado por el REM, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $412.594,30 + $70.000 de bono = $482.594,30

$412.594,30 + $70.000 de bono = PUAM: $330.075,44 + $70.000 de bono = $400.075,44

$330.075,44 + $70.000 de bono = PNC por discapacidad y vejez: $288.816,01 + $70.000 de bono = $358.816,01

$288.816,01 + $70.000 de bono = Madres de siete hijos: $412.594,30 + $70.000 de bono = $482.594,30

El bono de $70.000 sigue congelado

Mientras las jubilaciones y pensiones continúan actualizándose todos los meses por inflación, el bono extraordinario de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024.

Además, según lo previsto en el Presupuesto 2026, ese refuerzo no tendría incrementos durante el resto del año. Esto hace que la mejora real del ingreso total quede por debajo del porcentaje de movilidad.

En ese contexto, la suba efectiva sería menor a la del haber previsional. En el caso de la jubilación mínima, el incremento real del ingreso total sería del 1,96%. Para la PUAM alcanzaría el 1,89%, mientras que para las PNC por discapacidad y vejez sería del 1,84%.