Bono de $70000 en abril: ¿quiénes lo cobran?

El Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante abril de 2026. El refuerzo alcanza a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La medida fue oficializada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 213/2026, que garantiza el pago del bono sin cambios en su valor. Este adicional permanece congelado desde marzo de 2024, lo que genera un deterioro en el poder adquisitivo frente a la inflación.

ANSES: quiénes cobran el bono en abril

Al igual que en meses anteriores, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, quienes superen ese ingreso cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado.

Para abril de 2026, el límite será de $450.319,31, equivalente al haber mínimo más el refuerzo.

Con el aumento del 2,9% por movilidad y la continuidad del bono, los ingresos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31.

PUAM: $304.255,44 + $70.000 = $374.255,44.

Pensiones no contributivas por discapacidad o vejez: $266.223,52 + $70.000 = $336.223,52.

PNC para madres de siete hijos: $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31.

Las liquidaciones estarán disponibles en la plataforma Mi Anses desde el 10 de abril de 2026, fecha en la que también comenzará el cronograma de pagos.

El impacto del bono congelado

Aunque en abril se aplicará un incremento del 2,9% por movilidad, el congelamiento del bono reduce el impacto real de la suba en los ingresos. Como resultado, el aumento efectivo queda por debajo de la inflación:

Jubilación mínima: 2,44%.

PUAM: 2,34%.

PNC por vejez y discapacidad: 2,28%.

PNC para madres de siete hijos: 2,44%.

En este contexto, el Presupuesto 2026 prevé mantener el bono sin actualizaciones durante todo el año, lo que seguirá limitando la recuperación del poder de compra de jubilados y pensionados.