Becas Progresar: cómo reclamar si te rechazaron el beneficio

Los estudiantes de Becas Progresar Superior que fueron rechazados por motivos académicos tienen tiempo hasta este 3 de julio para presentar un reclamo y solicitar una nueva revisión de su inscripción.

Los estudiantes que solicitaron las Becas Progresar Superior y fueron rechazados por cuestiones académicas todavía tienen una oportunidad para que su caso sea revisado. El Ministerio de Capital Humano recordó que el plazo para presentar reclamos vence este viernes 3 de julio de 2026.

La medida está dirigida exclusivamente a aquellos postulantes cuya inscripción fue rechazada por inconsistencias o errores vinculados a la información académica presentada durante el proceso de inscripción.

Quiénes pueden presentar un reclamo

La instancia de revisión está destinada a estudiantes que detectaron problemas relacionados con:

La carrera declarada al momento de la inscripción.

Las materias informadas.

La certificación académica realizada por la institución educativa.

Una vez enviado el reclamo, la solicitud vuelve a quedar bajo análisis. Sin embargo, la decisión final sobre la aprobación o rechazo del beneficio corresponde a la Secretaría de Educación.

Desde Capital Humano aclararon que no existe un plazo determinado para responder los reclamos, por lo que muchos estudiantes aún esperan una resolución sobre su inscripción al programa.

Cómo hacer el reclamo

Los estudiantes que consideren que existe un error en los datos académicos cargados o certificados por su universidad o instituto deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Becas Progresar con el usuario de Mi Argentina. Acceder al apartado “Mis solicitudes”. Seleccionar la opción “Reclamo académico”. Revisar y corregir la información correspondiente a la carrera o las materias. Confirmar el trámite mediante el botón ubicado al final de la pantalla.

Una vez completado el procedimiento, el estado de la solicitud debe figurar como “En reclamo”. En caso de que no se actualice, se recomienda verificar nuevamente los pasos realizados antes de que finalice el plazo.

La institución educativa también debe intervenir

Desde el programa explicaron que la presentación del reclamo por parte del estudiante es solo la primera etapa del proceso. Luego, la universidad o instituto donde cursa deberá ingresar al sistema de Becas Progresar para certificar la información corregida.

Recién después de esa validación, la Secretaría de Educación realizará una nueva evaluación de la solicitud y emitirá una resolución definitiva.

Además, ante las numerosas consultas de los beneficiarios, se aclaró que el reclamo únicamente puede efectuarse de manera online a través de la plataforma oficial de Becas Progresar. Por lo tanto, no es posible realizar este trámite en las oficinas de ANSES.