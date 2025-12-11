Becas Progresar: Anses confirmó el cronograma de pagos de diciembre y quiénes cobran este mes

Anses confirmó el calendario de pago de Becas Progresar de diciembre, que liquida la cuota de noviembre, y aclaró que solo cobrarán quienes aún tengan cuotas pendientes del ciclo 2025.

La Secretaría de Educación oficializó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a diciembre de 2025, que la Anses abonará a mes vencido. En esta oportunidad se liquidará la cuota correspondiente a noviembre, con un monto general de $35.000.

Como ocurre habitualmente, se retiene el 20% para estudiantes del nivel obligatorio y también para quienes cursan nivel superior durante su primer año dentro del programa.

Cronograma de pagos en diciembre 2025

El calendario elaborado por Anses se organiza según la terminación del DNI:

Lunes 15 de diciembre: DNI 0 y 1

Martes 16 de diciembre: DNI 2 y 3

Miércoles 17 de diciembre: DNI 4 y 5

Jueves 18 de diciembre: DNI 6 y 7

Viernes 19 de diciembre: DNI 8 y 9

Sin embargo, no todos los beneficiarios cobrarán este mes. Quedan excluidos quienes ya percibieron la totalidad de las cuotas regulares del ciclo 2025, por lo que no tienen fecha asignada para diciembre.

Cuántas cuotas recibe cada estudiante

La cantidad de cuotas depende de la convocatoria en la que el alumno fue adjudicado:

Para quienes reciben 12 cuotas (primera convocatoria):

8 cuotas regulares con retención del 20% hasta completar las tres certificaciones académicas.

2 cuotas estímulo por participación en actividades de extensión formativa.

2 cuotas estímulo por rendimiento académico.

Para quienes reciben 6 cuotas (segunda convocatoria):

4 cuotas regulares con retención del 20%.

1 cuota estímulo por actividades de extensión.

1 cuota estímulo por rendimiento académico.

Certificación de Actividades de Extensión Formativa

El 30 de noviembre fue el último día para que los estudiantes de Progresar Obligatorio cargaran en la plataforma sus actividades de extensión, un requisito indispensable para cobrar las cuotas estímulo.

Las escuelas, en cambio, tienen plazo hasta el 30 de diciembre para validar esa información. Por eso, se recomienda a los estudiantes revisar con su institución educativa que la certificación sea realizada correctamente y dentro del plazo previsto.