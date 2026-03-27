Becas Progresar 2026: abrieron las inscripciones ¿cuándo te toca y cómo hacerlo?

El Ministerio de Capital Humano anunció la apertura de la inscripción a las Becas Progresar 2026, uno de los programas más importantes para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes en todo el país. Además, se confirmó que el monto del beneficio, que se liquida a través de la ANSES, se mantendrá en $35.000.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 172/2026, que también establece los nuevos reglamentos y condiciones de acceso al programa.

Cronograma de inscripción

Desde la Secretaría de Educación informaron que las fechas de inscripción varían según la línea de beca, por lo que es clave prestar atención a cada período:

Finalización de la educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril de 2026.

del 27 de marzo al 24 de abril de 2026. Fomento de la educación superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril de 2026.

del 6 al 30 de abril de 2026. Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026.

Estas fechas corresponden a la primera convocatoria del año. Quienes no logren inscribirse dentro de estos plazos deberán esperar una nueva apertura.

La inscripción se realiza únicamente de manera online a través de la página oficial de Becas Progresar. Para completar el trámite es obligatorio contar con una cuenta en Mi Argentina, ya que no se admite la gestión presencial en oficinas de Anses.

Becas Progresar: ¿cuánto vas a cobrar en el 2026?

En el 2026 vas a cobrar para las Becas Progresar: $35000

Becas Progresar: ¿cuáles son los requisitos para acceder?

Los requisitos varían según la línea, aunque existen condiciones generales que deben cumplir todos los aspirantes.

En primer lugar, se debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país, además de contar con DNI vigente.

También se establecen límites de edad:

Entre 16 y 24 años para educación obligatoria.

Entre 17 y 25 años para nivel superior.

Hasta 24 años para formación profesional.

Sin embargo, estos topes pueden extenderse en situaciones especiales, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios o quienes tengan hijos a cargo.

En cuanto a la situación económica, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Actualmente, ese límite es de $1.057.200 en marzo y $1.073.400 en abril.

De esta manera, el Gobierno pone en marcha una nueva edición del programa con el objetivo de sostener la inclusión educativa y brindar apoyo económico a miles de estudiantes en todo el país.