Aumenta la Tarjeta Alimentar: ¿en cuánto quedará y a partir de cuándo?

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos del Plan Alimentar —ex Tarjeta Alimentar— y actualizó los criterios de acceso al principal beneficio del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”. La medida fue establecida mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, la Prestación Alimentar continuará siendo un complemento no remunerativo destinado a hogares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo familias con niños, adolescentes, personas con discapacidad y embarazadas.

El pago seguirá siendo mensual y se acreditará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en articulación con otras políticas de asistencia social.

Tarjeta Alimentar: nuevos montos desde mayo de 2026

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, los beneficiarios percibirán los siguientes valores:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

La normativa también contempla situaciones específicas, como mujeres embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo desde el tercer mes, y familias con hijos con discapacidad, quienes accederán al beneficio según los criterios de focalización establecidos.

Tarjeta Alimentar: ¿cuándo cobro con el aumento?

Si bien el incremento es para el mes de mayo, recién en junio se verá reflejado el aumento, entendiendo que esta prestación de paga a mes vencido.

Tarjeta Alimentar: ¿a quiénes le corresponde?