AUH: ya están pagando ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento?

ANSES actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 y ya comenzó a pagar con aumento. Cuánto cobra cada familia según la cantidad de hijos, qué sumas se agregan por Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, y el cronograma completo de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en enero de 2026 los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los pagos ya comenzaron a acreditarse de manera escalonada según la terminación del DNI. Con el nuevo esquema, las familias beneficiarias reciben incrementos tanto en la asignación mensual como en los complementos asociados.

El ingreso total varía según la cantidad de hijos y la edad de los menores, ya que a la AUH se suman la Tarjeta Alimentar y, en los casos correspondientes, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

AUH: cuánto se cobra en enero de 2026

Desde este mes, el monto bruto de la AUH es de $125.518 por hijo. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20%, por lo que el pago mensual directo es de $100.414,40 por cada menor. El porcentaje retenido se liquida posteriormente, una vez presentada la Libreta AUH.

Aunque el Ministerio de Capital Humano anunció la posibilidad de eliminar esa retención, la medida aún no tiene fecha de implementación, por lo que los cálculos actuales continúan considerando el cobro del 80% mensual.

Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

AUH por un hijo

AUH: $100.414,40

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $152.664,40

Si el hijo es menor de 3 años, se suma el Complemento Leche de $47.341 y el ingreso mensual asciende a $200.005,40.

AUH por dos hijos

AUH: $200.828,80

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $282.764,80

Si uno de los hijos es menor de 3 años, se agrega el Complemento Leche por $47.341 y el total alcanza $330.105,80.

AUH por tres hijos

AUH: $301.243,20

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $409.305,20

Si alguno de los menores tiene hasta 3 años, corresponde sumar el Complemento Leche de $47.341 y el ingreso mensual asciende a $456.646,20.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar trámites. Los montos vigentes son:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años, fue actualizado en enero de 2026 a $47.341 mensuales, de acuerdo con la movilidad vigente.

AUH: ¿cuándo cobrás en enero 2026?

ANSES informó que los pagos de la AUH se realizan según la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su cobro a través de Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social.