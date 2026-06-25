AUH y SUAF: cómo cambiar el método de cobro desde Mi Anses y qué hay que tener en cuenta

Los titulares de la AUH y del SUAF pueden modificar de manera online el lugar o método de cobro de sus asignaciones a través de Mi Anses. El trámite se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social, pero hay puntos clave a tener en cuenta antes de elegir una nueva modalidad de pago.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) pueden modificar el método de cobro de sus prestaciones de manera online a través de Mi Anses, sin necesidad de asistir a una oficina del organismo.

El trámite permite elegir una nueva modalidad de pago entre las opciones habilitadas por Anses, de modo que cada familia pueda seleccionar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

AUH Y SUAF: qué se necesita para hacer el trámite

Antes de iniciar la gestión, es necesario contar con Clave de la Seguridad Social. Además, los datos de contacto registrados en Mi Anses deben estar actualizados y verificados.

El correo electrónico y el teléfono celular cumplen un rol clave en este procedimiento, ya que el sistema enviará un código de validación para confirmar la identidad del usuario. Por eso, Anses recomienda revisar previamente toda la información personal cargada en la plataforma para evitar demoras al momento de gestionar el cambio.

Paso a paso para modificar la forma de pago

Para cambiar el lugar o método de cobro de la AUH o del SUAF, el primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y clave personal. Una vez dentro del sistema, el beneficiario deberá corroborar que sus datos personales y de contacto sean correctos.

Luego tendrá que dirigirse a la sección “Cobros” y seleccionar la opción “Cambiar lugar de cobro Asignaciones Familiares”.

A partir de allí, podrá optar por alguna de las modalidades disponibles:

Cuenta bancaria mediante CBU.

Billetera virtual.

Sucursal bancaria.

Una vez elegida la opción deseada, Mi Anses solicitará confirmar la operación siguiendo los pasos indicados en pantalla.

Qué deben tener en cuenta los titulares de AUH y SUAF

Anses recordó que los beneficiarios de AUH y SUAF que residen en la Patagonia perciben un adicional por zona desfavorable, contemplado en los anexos de la Resolución 146/2026. Sin embargo, ese plus no se abona a quienes optan por cobrar a través de una billetera virtual o una cuenta bancaria con CBU.

Otro punto importante es que la actualización del método de cobro no se refleja de forma inmediata. Según informó el organismo, el cambio puede demorar hasta 60 días desde la realización de la solicitud.