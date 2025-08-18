AUH: ¿quiénes van a cobrar un extra de $42000 en septiembre?

Con un aumento del 1,9 % en septiembre, ANSES actualiza los montos del Plan de los Mil Días, que brinda apoyo alimentario y sanitario a familias vulnerables desde el embarazo hasta los tres años del niño. Incluye asignaciones por nacimiento, adopción, leche y salud.

A partir de septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 1,9 % a los beneficios incluidos en el Plan de los Mil Días.

Este programa, creado por la Ley 27.611, está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, garantizando asistencia alimentaria y sanitaria desde la gestación hasta los tres años de vida del niño.

El incremento supera el ajuste del 1,62 % aplicado en agosto y se enmarca en la actualización mensual por movilidad que establece la normativa vigente.

AUH: ¿Qué beneficios se actualizan?

Asignación por nacimiento Este pago único, disponible para titulares de AUH y Asignación por Embarazo, subirá de $65.827 a $67.079. Se puede solicitar en Anses dentro de los dos meses y hasta dos años desde la fecha de nacimiento, siempre que se haya percibido alguna de las prestaciones en ese mes.

Complemento Leche Este beneficio mensual, que no requiere trámite previo, garantiza el acceso a una alimentación saludable durante el embarazo y la primera infancia. En septiembre, pasará de $42.594 a $42.711.

Asignación por adopción También de pago único, se otorga a familias que percibían AUH o Asignación por Embarazo en el mes de la sentencia judicial. El monto aumentará de $393.596 a $401.074.

Complemento Salud Se paga una vez al año, a año vencido, a quienes tienen hijos de hasta 3 años inscriptos en el Plan Sumar. En septiembre, los valores de referencia serán:

AUH general: $115.088

AUH con discapacidad: $374.744

Este complemento ya fue abonado en 2025 y volverá a pagarse en 2026.