AUH: quiénes van a cobrar más de $380000 en octubre

La ANSES comunicó que a partir de ocrubre regirá un aumento del 1,87% que solo repercutirá en el haber mensual. Las familias con tres menores que perciben la AUH percibirán poco más de $386000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene el número del aumento en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de octubre de 2025.

El incremento, se da teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que fue del 1,86%.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de octubre?

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales. Con el incremento previsto, los montos quedarían de la siguiente manera:

Tipo de AUH Monto total Retención 20% Pago mensual directo AUH general $117.275 $23.455 $93.820 AUH con discapacidad $381.865 $76.373 $305.492

En el caso de residentes en la Patagonia, los valores se elevan:

Tipo de AUH (Patagonia) Monto total Retención 20% Pago mensual directo AUH general $152.458 $30.492 $121.966 AUH con discapacidad $496.425 $99.285 $397.140

Para acceder al 20% retenido, las familias deben presentar anualmente la Libreta de la AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación. El trámite puede realizarse desde la web de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?

Los valores se mantienen sin modificaciones:

Hijos a cargo Monto mensual 1 hijo $52.250 2 hijos $81.936 3 o más hijos $108.062

El depósito se acredita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la misma cuenta bancaria y según el calendario de pagos por terminación de DNI.

AUH: ¿qué cambia en octubre?

En octubre, la AUH vuelve a actualizarse, con un incremento del 1,87%, según la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de agosto. Además, siguen vigentes los siguientes complementos:

Plan de los Mil Días – Complemento Leche Monto: $40.000 Destinatarios: niños de hasta 3 años Depósito: automático junto con la AUH

Retención del 20%

Cada mes se descuenta un 20% de la AUH, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita hasta 60 días después de la presentación.

AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

Estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado 1 hijo $92.787 $52.250 $145.037 2 hijos $185.574 $81.936 $267.510 3 hijos $278.361 $108.062 $386.423

AUH: calendario de pagos octubre 2025

Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes: