AUH: quiénes van a cobrar más de $380000 en octubre

La ANSES comunicó que a partir de ocrubre regirá un aumento del 1,87% que solo repercutirá en el haber mensual. Las familias con tres menores que perciben la AUH percibirán poco más de $386000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene el número del aumento en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de octubre de 2025.
El incremento, se da teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que fue del 1,86%.
AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de octubre?
La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales. Con el incremento previsto, los montos quedarían de la siguiente manera:
|Tipo de AUH
|Monto total
|Retención 20%
|Pago mensual directo
|AUH general
|$117.275
|$23.455
|$93.820
|AUH con discapacidad
|$381.865
|$76.373
|$305.492
En el caso de residentes en la Patagonia, los valores se elevan:
|Tipo de AUH (Patagonia)
|Monto total
|Retención 20%
|Pago mensual directo
|AUH general
|$152.458
|$30.492
|$121.966
|AUH con discapacidad
|$496.425
|$99.285
|$397.140
Para acceder al 20% retenido, las familias deben presentar anualmente la Libreta de la AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación. El trámite puede realizarse desde la web de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.
¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?
Los valores se mantienen sin modificaciones:
|Hijos a cargo
|Monto mensual
|1 hijo
|$52.250
|2 hijos
|$81.936
|3 o más hijos
|$108.062
El depósito se acredita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la misma cuenta bancaria y según el calendario de pagos por terminación de DNI.
AUH: ¿qué cambia en octubre?
En octubre, la AUH vuelve a actualizarse, con un incremento del 1,87%, según la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de agosto. Además, siguen vigentes los siguientes complementos:
-
Plan de los Mil Días – Complemento Leche
-
Monto: $40.000
-
Destinatarios: niños de hasta 3 años
-
Depósito: automático junto con la AUH
-
-
Retención del 20%
Cada mes se descuenta un 20% de la AUH, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita hasta 60 días después de la presentación.
AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?
Estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:
|Hijos a cargo
|AUH mensual
|Tarjeta Alimentar
|Total estimado
|1 hijo
|$92.787
|$52.250
|$145.037
|2 hijos
|$185.574
|$81.936
|$267.510
|3 hijos
|$278.361
|$108.062
|$386.423
AUH: calendario de pagos octubre 2025
Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|Miércoles 8 de octubre
|1
|Jueves 9 de octubre
|2
|Lunes 13 de octubre
|3
|Martes 14 de octubre
|4
|Miércoles 15 de octubre
|5
|Jueves 16 de octubre
|6
|Viernes 17 de octubre
|7
|Lunes 20 de octubre
|8
|Martes 21 de octubre
|9
|Miércoles 22 de octubre