AUH: quiénes van a cobrar más de $380000 en octubre

AUH: quiénes van a cobrar más de $380000 en octubre

Servicios

La ANSES comunicó que a partir de ocrubre regirá un aumento del 1,87% que solo repercutirá en el haber mensual. Las familias con tres menores que perciben la AUH percibirán poco más de $386000.

usuario
Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene el número del aumento en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de octubre de 2025.

El incremento, se da teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que fue del 1,86%.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de octubre?

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales. Con el incremento previsto, los montos quedarían de la siguiente manera:

Tipo de AUH Monto total Retención 20% Pago mensual directo
AUH general $117.275 $23.455 $93.820
AUH con discapacidad $381.865 $76.373 $305.492

En el caso de residentes en la Patagonia, los valores se elevan:

Tipo de AUH (Patagonia) Monto total Retención 20% Pago mensual directo
AUH general $152.458 $30.492 $121.966
AUH con discapacidad $496.425 $99.285 $397.140

Para acceder al 20% retenido, las familias deben presentar anualmente la Libreta de la AUH, que certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación. El trámite puede realizarse desde la web de Mi Anses o de forma presencial con turno previo.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?

Los valores se mantienen sin modificaciones:

Hijos a cargo Monto mensual
1 hijo $52.250
2 hijos $81.936
3 o más hijos $108.062

El depósito se acredita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), en la misma cuenta bancaria y según el calendario de pagos por terminación de DNI.

AUH: ¿qué cambia en octubre?

En octubre, la AUH vuelve a actualizarse, con un incremento del 1,87%, según la fórmula de movilidad previsional basada en el IPC de agosto. Además, siguen vigentes los siguientes complementos:

  • Plan de los Mil Días – Complemento Leche

    • Monto: $40.000

    • Destinatarios: niños de hasta 3 años

    • Depósito: automático junto con la AUH

  • Retención del 20%
    Cada mes se descuenta un 20% de la AUH, que puede recuperarse presentando la Libreta de salud y educación antes del 31 de diciembre. El reintegro se acredita hasta 60 días después de la presentación.

AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto vas a cobrar en octubre?

Estos son los montos estimados de la AUH más la Tarjeta Alimentar en octubre, según la cantidad de hijos:

Hijos a cargo AUH mensual Tarjeta Alimentar Total estimado
1 hijo $92.787 $52.250 $145.037
2 hijos $185.574 $81.936 $267.510
3 hijos $278.361 $108.062 $386.423

AUH: calendario de pagos octubre 2025

Las fechas de cobro de la AUH en octubre son las siguientes:

Terminación de DNI Fecha de cobro
0 Miércoles 8 de octubre
1 Jueves 9 de octubre
2 Lunes 13 de octubre
3 Martes 14 de octubre
4 Miércoles 15 de octubre
5 Jueves 16 de octubre
6 Viernes 17 de octubre
7 Lunes 20 de octubre
8 Martes 21 de octubre
9 Miércoles 22 de octubre