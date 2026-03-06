AUH: que mamás van a cobrar el 100% de la Asignación sin necesidad de presentar libreta

Anses reglamentó un nuevo esquema que permitirá pagar el 100% de la AUH a niños de hasta 4 años cuando el sistema de salud pueda verificar automáticamente controles médicos y vacunación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reglamentó el pago del 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para determinados beneficiarios. La medida establece que, en algunos casos, el organismo podrá liquidar el monto total de la prestación mensual sin aplicar la retención del 20% que habitualmente se descuenta.

Hasta ahora, el esquema de pago de la AUH establece que los titulares reciben el 80% del beneficio cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido. Ese porcentaje se cobra posteriormente una vez presentada la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

Con la nueva reglamentación, Anses podrá pagar el monto completo en forma mensual en determinados casos. No obstante, esto no implica que todos los titulares del beneficio pasen automáticamente a cobrar el 100% de la prestación.

Pago del 100% de la AUH

El pago completo se aplicará a niños de hasta 4 años inclusive, siempre que Anses pueda verificar de manera automática que se cumplieron los controles médicos y el calendario nacional de vacunación.

Para realizar esa verificación, el organismo utilizará información remitida por el Ministerio de Salud. Por este motivo, es fundamental que los datos sanitarios estén correctamente registrados dentro del sistema de salud.

En la mayoría de los casos, esa información se encuentra vinculada con el Plan Sumar, programa en el que deben estar inscriptos los menores de esa edad.

De esta manera, Anses podrá pagar el 100% de la AUH cuando se cumplan las siguientes condiciones:

El titular tenga hijos de hasta 4 años inclusive.

El Ministerio de Salud pueda verificar los controles sanitarios y el esquema de vacunación.

La información médica esté registrada en los sistemas oficiales.

La medida había sido habilitada a fines del año pasado por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 1170/2025. Ahora, Anses reglamentó su aplicación a través de la Resolución 56/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según lo establecido en la normativa, el pago del 100% de la AUH comienza a regir a partir de marzo de 2026. Sin embargo, como la resolución fue publicada después de que se realizaran las liquidaciones del mes, aún no está confirmado si los pagos sin retenciones comenzarán a aplicarse de inmediato.

La Libreta AUH sigue vigente

A pesar de esta nueva reglamentación, la Libreta de AUH no fue eliminada. Su presentación seguirá siendo obligatoria en distintos casos.

Por ejemplo, el titular deberá presentar el formulario cuando Anses no pueda verificar los controles de salud y vacunación, cuando el menor tenga 5 años o más y deba acreditarse la escolaridad, o si se desea cobrar el 20% retenido correspondiente a períodos anteriores.

De esta manera, el nuevo esquema no reemplaza por completo el sistema actual, sino que busca simplificar el cobro de la AUH en aquellos casos en los que el Estado ya dispone de la información sanitaria necesaria.