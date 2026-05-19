AUH: ¿qué es el extra de $20.000 que están cobrando beneficiarios?

El pago se realiza de forma separada debido a que el aumento fue oficializado después del cierre de las liquidaciones mensuales. Por ese motivo, los beneficiarios pueden ver el incremento reflejado bajo un concepto distinto al consultar su recibo en Mi Anses.

La suba de la Tarjeta Alimentar fue establecida por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026 y representa el primer incremento del subsidio desde mayo de 2024.

AUH: ¿Por qué algunos cobran un extra de $20.000?

El monto adicional corresponde a la diferencia entre el valor anterior y el nuevo importe de la Tarjeta Alimentar. En el caso de las familias con un hijo, el pago extra es de $20.000.

Sin embargo, el adicional varía según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $20.000.

Familias con dos hijos: $31.363.

Hogares con tres o más hijos: $41.363.

Desde junio de 2026, los beneficiarios ya cobrarán directamente el nuevo valor de la Tarjeta Alimentar junto con la prestación mensual habitual.

Los nuevos montos serán los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Hogares con tres o más hijos: $149.425.

Calendario de pagos del adicional

La Anses confirmó un cronograma especial para acreditar este pago extra a titulares de AUH y Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI:

Lunes 18: DNI terminados en 0.

Martes 19: DNI terminados en 1.

Miércoles 20: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 21: DNI terminados en 4.

Viernes 22: DNI terminados en 5.

Martes 26: DNI terminados en 6.

Miércoles 27: DNI terminados en 7.

Jueves 28: DNI terminados en 8.

Viernes 29: DNI terminados en 9.

En tanto, las beneficiarias de las pensiones no contributivas (PNC) para madres de siete hijos cobran el adicional en una única fecha, sin importar la terminación del DNI.