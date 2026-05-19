AUH: ¿qué es el extra de $20.000 que están cobrando beneficiarios?

Anses comenzó a pagar un monto adicional para titulares de AUH, Asignación por Embarazo y madres de siete hijos por el aumento de la Tarjeta Alimentar. El extra, que en algunos casos llega a $20.000, se acredita por única vez mediante un calendario especial según terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a acreditar un pago adicional para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que reciben la Tarjeta Alimentar. El monto extra surge de la actualización del beneficio alimentario y, en algunos casos, alcanza los $20.000.