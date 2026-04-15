AUH: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en mayo de 2026 un incremento del 3,38% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La actualización se realiza en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente a marzo.

Si bien el Indec difundió una inflación del 3,4%, Anses toma en cuenta dos decimales para calcular los aumentos, lo que explica la leve diferencia en el porcentaje final aplicado.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar con el aumento en mayo?

Con la suba de mayo, el monto total de la AUH pasará a ser de $141.286 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presente la Libreta que certifica controles de salud y escolaridad. Por este motivo, el pago mensual directo será de $113.028,80.

En el caso de hijos con discapacidad, la asignación ascenderá a $460.045, de los cuales se cobrarán de forma directa $368.036,00 tras la retención.

Cabe recordar que el organismo abona el 100% de la AUH únicamente en el caso de niños de hasta 4 años inclusive, siempre que el Ministerio de Salud verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

AUH: ¿cuánto vas a cobrar de Tarjeta Alimentar?

Por su parte, la Tarjeta Alimentar continuará sin cambios con pagos y se cobrará los siguientes montos:

Por un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Plus por zona desfavorable

Los beneficiarios que residen en regiones consideradas como Zona 1 —entre ellas provincias del sur del país como La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones— reciben un adicional por ubicación geográfica.

Con el aumento de mayo, el monto total de la AUH en estas zonas será de $183.672, con un pago directo de $146.937,60 luego de la retención del 20%.

Por su parte, la AUH por discapacidad en zona austral alcanzará los $598.058, de los cuales se percibirán mensualmente $478.446,40.

Este nuevo ajuste se enmarca en el esquema de movilidad mensual que busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales.