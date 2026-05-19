AUH con Discapacidad: ¿cuánto cobrarán en junio del 2026 con el aumento?

La AUH con Discapacidad aumentará un 2,58% en junio de 2026 y alcanzará los $471.915. Además, las familias beneficiarias seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche sin necesidad de realizar trámites.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad tendrá un nuevo incremento en junio de 2026. La actualización será del 2,58% y se aplicará de acuerdo con el índice de inflación informado por el Indec, lo que llevará el monto total del beneficio a $471.915.

El aumento fue determinado por la movilidad mensual aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Aunque el Indec difundió la inflación de abril redondeada al 2,6%, Anses toma en consideración el indicador con dos decimales, por lo que el ajuste final será del 2,58%.

Cuánto cobrará la AUH con Discapacidad en junio

Con el aumento previsto para junio de 2026, los nuevos valores de la prestación quedarán establecidos de la siguiente manera:

Monto total: $471.915.

$471.915. Pago directo del 80%: $377.532.

$377.532. Monto retenido del 20%: $94.383.

La Anses retiene el 20% del beneficio hasta que el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita controles médicos, vacunación y escolaridad.

Sin embargo, el organismo paga el 100% de la asignación en los casos de niños de hasta 4 años inclusive, siempre que el Ministerio de Salud verifique automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.

AUH con Discapacidad en Zona 1: montos más altos

En las provincias alcanzadas por el adicional por zona desfavorable, el importe de la AUH con Discapacidad ascenderá a $613.489.

La denominada Zona 1 comprende a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

En estos casos, los valores serán los siguientes:

Monto total: $613.489.

$613.489. Pago directo del 80%: $490.791,20.

$490.791,20. Monto retenido del 20%: $122.697,80.

Este adicional solo se paga a quienes perciben la asignación mediante cuenta bancaria. Los beneficiarios que cobran a través de billeteras virtuales no acceden al plus por zona desfavorable.

Junio 2026: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Las familias que cobran la AUH con Discapacidad también reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar, cuyos montos fueron actualizados para junio de 2026.

Los importes establecidos son:

$72.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $113.299 para hogares con dos hijos.

para hogares con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

Además, los beneficiarios con hijos de hasta 3 años acceden al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en junio aumentará a $54.665.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche son liquidados automáticamente por Anses, por lo que no es necesario realizar ningún trámite para acceder a estos beneficios.