AUH con discapacidad: cuánto cobran las familias en octubre con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

La Anses confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad percibirán en octubre hasta $401.904,80 al sumar los programas complementarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en octubre de 2025 las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad recibirán un pago directo de $305.432,80. A este monto se le adiciona la Tarjeta Alimentar y, en los casos que corresponda, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

De acuerdo con la Resolución 318/2025, el valor total de la AUH con discapacidad es de $381.791. Sin embargo, como ocurre todos los meses, la Anses retiene el 20% ($76.358,20) hasta que la familia presente la Libreta AUH, documento que acredita escolaridad, controles médicos y esquema de vacunación.

Con esta deducción, el pago directo en octubre es de $305.432,80.

AUH con discapacidad cobra Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH con discapacidad acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, sin límite de edad, gracias al cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano.

En octubre, el subsidio mantiene los mismos valores que desde mayo de 2024:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 2 hijos

$108.062 3 hijos o más

De este modo, una familia que perciba AUH con discapacidad y la Tarjeta Alimentar cobrará un total de $357.682,80 en octubre.

Complemento Leche: quiénes lo reciben

Las familias con hijos con discapacidad menores de tres años también reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en octubre será de $44.222.

En este caso, la suma final a cobrar asciende a $401.904,80, combinando AUH, Tarjeta Alimentar y el beneficio alimentario adicional.