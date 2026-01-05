Asignación Universal por Hijo: quiénes van a poder cobrar el total del beneficio

Los cambios dispuestos por el Gobierno en la Asignación Universal por Hijo permiten que algunos beneficiarios cobren el 100% del monto sin retenciones, aunque el acceso estará limitado al cumplimiento de requisitos sanitarios y de edad y no se aplicará de manera automática para todos los titulares.

Los recientes cambios en el esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generaron expectativas entre las familias beneficiarias. Sin embargo, desde ANSES aclararon que no todos los titulares accederán de manera automática al cobro del 100% del beneficio.

Las modificaciones fueron establecidas a través de la Resolución 1170/2025 del Ministerio de Capital Humano, que habilita el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES con el objetivo de acreditar de forma automática las condicionalidades sanitarias exigidas por el programa.

Qué se sabe sobre los montos de pago

Por el momento, ANSES no informó desde qué fecha comenzará a liquidarse efectivamente el 100% de la prestación bajo este nuevo esquema. Mientras tanto, continúan vigentes las condiciones actuales de pago.

Quiénes podrán cobrar el 100% de la AUH

Anses abonará el total de la Asignación Universal por Hijo únicamente a los titulares que cumplan de manera simultánea con dos requisitos clave. En primer lugar, deben tener hijos o hijas de hasta 4 años inclusive.

Además, el Ministerio de Salud debe poder verificar de forma directa el cumplimiento de los controles sanitarios. Esto implica que el niño o la niña esté correctamente registrado en el Plan Sumar, que tenga realizados los controles médicos correspondientes y que cuente con el esquema de vacunación obligatorio completo.

Cuando ambas condiciones se cumplen y la información figura en los sistemas oficiales, Anses podrá liquidar la AUH sin aplicar la retención del 20%. En estos casos, el cobro del monto total será automático y no será necesario presentar la Libreta.

Qué ocurre si no se cumplen los requisitos

Si alguno de los requisitos no se cumple, Anses continuará aplicando la retención del 20% de la Asignación Universal por Hijo. Esto sucede, por ejemplo, cuando el menor tiene más de 4 años o cuando no se logra verificar el cumplimiento de los controles médicos y las vacunas obligatorias.

En estas situaciones, el titular deberá presentar el Formulario Libreta para poder cobrar el monto retenido, tal como ocurre actualmente.

Desde Anses remarcaron que, aunque un beneficiario comience a cobrar el 100% de la AUH cuando se implemente el nuevo esquema, igualmente deberá presentar la Libreta para recuperar las retenciones acumuladas con anterioridad. El cambio rige hacia adelante y no elimina montos ya retenidos.