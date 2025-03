ANSES: Qué pasa si no presento la libreta AUH

Si no presentás la Libreta AUH sí podrías perder el derecho a cobrar el monto acumulado durante el año anterior. Este porcentaje, que equivale al 20% de la prestación, es retenido por Anses hasta que se acredita el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y educación.

Quienes no presenten la Libreta antes del 31 de marzo de 2025 no perderán el cobro mensual del 80% de la AUH, ya que el beneficio no se da de baja por falta de presentación del formulario.

Asimismo, la falta de la certificación de la asistencia a clases conlleva no cobrar la ayuda escolar. Es decir, ese pago anual que Anses realiza para asistir a las familias en la compra de útiles escolares.