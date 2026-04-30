ANSES Jubilados y Asignaciones: estas son todas las fechas de pago de mayo del 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que llegará con un incremento del 3,38% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, el presidente Javier Milei ratificó la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.

En el caso de jubilaciones y pensiones, la mínima se eleva a $393.174,10 y, con el refuerzo, alcanzará los $463.174,10 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por otro lado, el haber máximo se ubicará en $2.645.689,38, sin acceso al bono extraordinario.

El cronograma para quienes no superan el haber mínimo comenzará el lunes 11 de mayo (DNI terminados en 0) y se extenderá hasta el jueves 21 de mayo (DNI 8 y 9). En tanto, quienes perciben montos superiores cobrarán entre el 22 y el 29 de mayo, también según la terminación del documento.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una actualización que llevará el monto a $275.221,87, o $345.221,87 con el bono. En el caso de madres de siete hijos, el ingreso total será equivalente a la jubilación mínima con refuerzo. Los pagos se realizarán del 11 al 15 de mayo.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementa a $141.286, aunque el pago directo será de $113.028,80 debido a la retención del 20%. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.045. El calendario de cobro se desarrollará del 11 al 22 de mayo, según la finalización del DNI.

En cuanto a las asignaciones familiares del sistema SUAF, la asignación por hijo para el primer rango será de $70.651 y la de discapacidad de $230.032. También se actualizaron los montos por nacimiento ($82.353) y matrimonio ($123.307). Los pagos seguirán el mismo esquema de fechas que la AUH, mientras que la asignación por prenatal se abonará entre el 13 y el 19 de mayo.

El fondo de desempleo también tendrá su cronograma entre el 22 y el 29 de mayo. La prestación equivale al 75% del promedio salarial de los últimos seis meses, con topes que se ubican entre $181.500 y $363.000, aunque este mes se liquidarán valores levemente inferiores por tratarse de pagos a mes vencido.

Finalmente, Anses informó que las liquidaciones estarán disponibles desde el lunes 11 de mayo en la plataforma “Mi Anses”, donde los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus haberes con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Jubilaciones y pensiones (hasta un haber mínimo)

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8 y 9

Jubilaciones y pensiones (más de un haber mínimo)

Jueves 22 de mayo: DNI 0 y 1

Lunes 26 de mayo: DNI 2 y 3

Martes 27 de mayo: DNI 4 y 5

Miércoles 28 de mayo: DNI 6 y 7

Jueves 29 de mayo: DNI 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

Monto: $275.221,87 (hasta $345.221,87 con bono)

Lunes 11 de mayo: DNI 0 y 1

Martes 12 de mayo: DNI 2 y 3

Miércoles 13 de mayo: DNI 4 y 5

Jueves 14 de mayo: DNI 6 y 7

Viernes 15 de mayo: DNI 8 y 9

AUH y Asignación por Embarazo

AUH: $141.286 (pago directo $113.028,80)

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8

Viernes 22 de mayo: DNI 9

Asignaciones familiares (SUAF)

Asignación por hijo: $70.651

Lunes 11 de mayo: DNI 0

Martes 12 de mayo: DNI 1

Miércoles 13 de mayo: DNI 2

Jueves 14 de mayo: DNI 3

Viernes 15 de mayo: DNI 4

Lunes 18 de mayo: DNI 5

Martes 19 de mayo: DNI 6

Miércoles 20 de mayo: DNI 7

Jueves 21 de mayo: DNI 8

Viernes 22 de mayo: DNI 9

Asignación por prenatal

Martes 13 de mayo: DNI 0 y 1

Miércoles 14 de mayo: DNI 2 y 3

Jueves 15 de mayo: DNI 4 y 5

Lunes 18 de mayo: DNI 6 y 7

Martes 19 de mayo: DNI 8 y 9

Fondo de Desempleo