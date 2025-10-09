ANSES Jubilados y asignaciones: ¿cuándo vas a cobrar teniendo en cuenta el feriado de este viernes?

ANSES Jubilados y asignaciones: ¿cuándo vas a cobrar teniendo en cuenta el feriado de este viernes?

#Servicios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya empezó a pagar sus haberes a los beneficiarios con documento terminado en cero y uno ¿cómo sigue el cronograma teniendo en cuenta que este viernes es feriado?

user placeholder
Matías Caliri

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma completo de pagos correspondiente a octubre de 2025. El esquema incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones.

En este mes se aplicará un incremento del 1,87 % sobre los haberes, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, debido al feriado trasladado del 12 de octubre, algunos pagos previstos para el viernes 10 se abonarán el lunes 13 o en algunos casos este jueves 9.

Este miércoles 8 se pagó a los documentos terminados en 0 y el jueves a los finalizados en 1 ¿qué pasa con el resto?

Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuádo cobro en octubre?

Estas son las fechas de pago de PNC en octubre:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 9 de octubre

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Estas son las fechas de jubilados y pensionados en octubre:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Otras prestaciones

  • Asignación por Embarazo (AUE): del 10 al 24 de octubre, según terminación del DNI.

  • Asignaciones Prenatal y Maternidad: del 10 al 17 de octubre.

  • Prestación por Desempleo: entre el 21 y el 25 de octubre.

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación del documento.

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 11 de noviembre.

Cómo consultar la liquidación

Las liquidaciones individuales estarán disponibles en Mi ANSES a partir del 8 de octubre. El organismo recordó que las fechas pueden sufrir modificaciones por feriados y reprogramaciones, por lo que se recomienda corroborar cada pago en el calendario oficial publicado en su sitio web.