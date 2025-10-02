ANSES Jubilados, Asignaciones y Pensionados: todas las fechas de pago de octubre

ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El cronograma arranca el 8 y se extenderá hasta el 28, con un aumento del 1,87% y ajustes por feriado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma completo de pagos correspondiente a octubre de 2025. El esquema incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones.

En este mes se aplicará un incremento del 1,87 % sobre los haberes, que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, debido al feriado trasladado del 12 de octubre, algunos pagos previstos para el viernes 10 podrían adelantarse o reprogramarse.

Pensiones No Contributivas (PNC): ¿cuádo cobro en octubre?

Estas son las fechas de pago de PNC en octubre:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (sujeto a reprogramación por feriado)

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Estas son las fechas de jubilados y pensionados en octubre:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Otras prestaciones

Asignación por Embarazo (AUE): del 10 al 24 de octubre, según terminación del DNI.

Asignaciones Prenatal y Maternidad: del 10 al 17 de octubre.

Prestación por Desempleo: entre el 21 y el 25 de octubre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación del documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 11 de noviembre.

Cómo consultar la liquidación

Las liquidaciones individuales estarán disponibles en Mi ANSES a partir del 8 de octubre. El organismo recordó que las fechas pueden sufrir modificaciones por feriados y reprogramaciones, por lo que se recomienda corroborar cada pago en el calendario oficial publicado en su sitio web.