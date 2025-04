ANSES AUH: ya se puede presentar la libreta 2025 ¿cómo hacer el trámite?

ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite obligatorio para cobrar el 20% acumulado del año anterior. Enterate cómo completarla paso a paso, hasta cuándo hay tiempo y cuándo se acredita el pago.

ANSES habilitó oficialmente la Libreta AUH 2025, es un paso clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. A partir de ahora, se puede realizar el trámite online para acceder al cobro del 20% retenido durante el 2024. En esta nota te contamos cómo presentar la libreta AUH paso a paso, hasta cuándo hay tiempo y cuándo se paga el retroactivo acumulado.

¿Qué es la Libreta AUH y para qué sirve?

La Libreta de la AUH es un formulario obligatorio que deben presentar todos los años los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, siempre que hayan cobrado durante el año anterior. Allí se informan los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.

Su presentación habilita el cobro del 20% retenido cada mes y también permite acceder a la Ayuda Escolar Anual.

¿Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025?

ANSES confirmó que el trámite se podrá hacer hasta el 31 de diciembre de 2025. Si bien hasta fines de marzo se podía entregar la libreta correspondiente al 2024, ya quedó habilitada la correspondiente a este año.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH 2025 en Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde www.anses.gob.ar. Ir a la opción “Libreta AUH” o al apartado “Hijos”. En pantalla se verán en color naranja las secciones que deben completarse. Seleccionar “Generar Libreta AUH”, completar los datos solicitados, descargar e imprimir el formulario. Llevar el formulario a la escuela y centro de salud correspondiente para que lo firmen. Una vez completo, tomar una foto del formulario firmado. Ingresar nuevamente a Mi ANSES y seleccionar “Subir Libreta AUH” para cargar el archivo.

Importante: si tenés problemas con la app o con la web, también podés acercarte a una oficina de ANSES con el formulario completo sin turno previo.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH 2025?

El monto del 20% retenido corresponde a lo acumulado durante todo el 2024. Si bien aún no hay una cifra oficial, se calcula mes a mes sobre lo percibido. El monto total varía según la cantidad de hijos y si se cobra la AUH con discapacidad.

El importe aparecerá detallado en la sección de liquidaciones de Mi ANSES una vez aprobado el trámite.

¿Cuándo se paga el 20% retenido de AUH?

El pago del retroactivo se realiza 60 días hábiles después de presentar la libreta. Esto significa que:

Si presentás el formulario en abril , cobrarías en junio .

Si lo hacés en mayo, el pago se haría efectivo en julio, y así sucesivamente durante todo el año.

¿Quiénes no deben presentar la libreta este año?

Quienes empezaron a cobrar la AUH en 2025 o no fueron titulares en 2024, no tienen que presentar el formulario. En ese caso, al ingresar a Mi ANSES verán un mensaje indicando que no tienen libreta disponible para completar.