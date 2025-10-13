ANSES: ahora se puede solicitar la Pensión para el Adulto Mayor por internet ¿cómo gestionarla desde casa?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que se puede solicitar la pensión sin la necesidad de pedir turno e ir a una sucursal. El paso a paso para tramitarla si tenés más de 65 años y no cobras una jubilación.

Redacción ElNueve.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una importante novedad para los adultos mayores: desde ahora, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) podrá gestionarse de forma totalmente digital, sin necesidad de acudir a una oficina del organismo.

Esta medida busca agilizar los trámites previsionales y facilitar el acceso a la cobertura social para quienes tienen 65 años o más y no perciben ninguna jubilación o pensión. El trámite se realiza desde la plataforma Mi ANSES y lo podés realizar desde tu celular o desde una computadora.

¿Qué es la PUAM y quiénes pueden solicitarla?

La PUAM es una prestación económica mensual equivalente al 80% de la jubilación mínima, destinada a personas mayores que no cobran ningún tipo de jubilación o pensión, ya sea de organismos nacionales, provinciales o municipales.

Además del cobro mensual, quienes acceden a esta pensión cuentan con cobertura médica a través del PAMI, y pueden recibir asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad o cónyuge, además de la ayuda escolar anual.

Requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor si no podés jubilarte

Según detalla ANSES, para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino o naturalizado, con al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud, o extranjero con 20 años de residencia comprobable.
  • No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión.
  • Mantener la residencia en Argentina (no ausentarse más de 90 días consecutivos del país).

Cómo tramitar la PUAM paso a paso

El procedimiento es 100% online y puede completarse desde el sitio web oficial de Mi ANSES. A continuación, los pasos para realizarlo:

  1. Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si no se posee, puede generarse desde el mismo portal.
  2. Verificar los datos personales y vínculos familiares en la sección Información Personal > Datos personales y familiares. También es importante revisar el número de teléfono y correo electrónico actualizados.
  3. Seleccionar la opción Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y completar los pasos indicados por el sistema.
  4. Una vez finalizado el proceso, el sistema confirmará que la solicitud fue enviada correctamente. El estado del trámite puede consultarse en Información Personal > Consulta de expediente.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuánto van a cobrar en octubre

De acuerdo con la ANSES, el monto de la PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, y se actualiza todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

En octubre, los beneficiarios de la PUAM cobrarán:

  • Haber base: $261.089,95.
  • Con bono: el total a cobrar será de $331.089,95.

 